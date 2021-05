Fiat Professional domina nel “Interactive Key Award”

Il gruppo editoriale Media Key rappresenta dal 1982 un punto di riferimento per chi opera nel mercato della pubblicità e della comunicazione d’impresa e ogni anno organizza l’”Interactive Key Award” in cui vengono premiati i migliori progetti di comunicazione all digital. Per il 2020, Fiat Professional si è vista assegnare il premio della categoria speciale riservata alla sensibilizzazione sull’emergenza sanitaria, grazie alla campagna “Professionisti come te”, che offre visibilità agli imprenditori coinvolti.

L’idea di base, elaborata in collaborazione con l’agenzia Leo Burnett, è semplice ma efficace: dare voce alle piccole e medie imprese messe in difficoltà dalle chiusure o dall’impossibilità di viaggiare, ma pronte a ripartire. Con una strategia win-win, vengono evidenziate sia le peculiarità delle singole attività, sia il sostegno a esse fornito da Fiat Professional, grazie a una gamma quanto mai ricca e flessibile, in grado di soddisfare i fabbisogni più disparati in termini di mobilità e capacità di carico.

La campagna, diffusa sui canali ufficiali Facebook, Instagram e YouTube con clip da 30”, ha pertanto esplorato il settore delle PMI, tipico sostrato del tessuto economico italiano, alla ricerca di storie singolari, dal dog sitting al collaudo di locomotive e dalla riparazione di temperatrici per cioccolato sino alla cartotecnica di lusso: attività assolutamente eterogenee tra loro, ma accomunate dall’utilizzo dei veicoli di Fiat Professional e dall’impegno per ripartire.

In ogni spot, arricchito da un sottofondo musicale coinvolgente, vengono chiaramente messi in evidenza nome e riferimenti dell’azienda e a parlare in prima persona è il titolare della stessa, che racconta le difficoltà incontrate ma anche le ambizioni e la voglia di non fermarsi. In questo modo Fiat Professional supporta i suoi clienti non solo con una gamma di veicoli completa e versatile, ma anche attraverso la promozione sui propri canali pubblicitari, dando ai professionisti la visibilità necessaria per riprendere la propria attività al meglio.

“Professionisti come te”: mai come in questa campagna, il claim di Fiat Professional riscontra concretamente la vicinanza del brand alla realtà imprenditoriale. Clicca qui per vedere gli spot: Link.