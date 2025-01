FIAT si Conferma Leader Globale nel 2024 con Oltre 1,2 Milioni di Unità Vendute

Il 2024 è stato un anno cruciale per FIAT, che ha consolidato la sua posizione come marchio numero uno di Stellantis a livello globale, vendendo oltre 1,2 milioni di unità.

Questo traguardo, raggiunto durante il 125° anniversario del brand, sottolinea il suo ruolo di protagonista nel mercato automobilistico mondiale. FIAT ha guidato i suoi quattro mercati domestici – Brasile, Italia, Turchia e Algeria – ciascuno caratterizzato da un modello di punta: Strada, Panda, Egea e Doblò. Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis, ha definito il 2024 un anno di equilibrio tra transizione e crescita, con ottime performance in Sud America e una strategia chiara per il mercato europeo.

Brasile: una leadership indiscussa

Il Brasile si conferma il mercato chiave per FIAT, che ha registrato una quota di mercato del 20,9% con oltre 521 mila unità vendute, 118 mila in più rispetto al secondo classificato. La Fiat Strada si riconferma il veicolo più venduto del Paese per il quarto anno consecutivo, con 144 mila unità e una quota di mercato del 5,8%. FIAT domina nei segmenti pick-up, hatchback e van, piazzando anche tre modelli tra i primi dieci più venduti: Strada, Argo e Mobi. Il Fiorino, leader nei furgoni per l’11° anno consecutivo, ha contribuito alla quota del 36,7% di FIAT nei veicoli commerciali. Il 2024 ha inoltre visto l’introduzione delle versioni ibride di Pulse e Fastback, modelli innovativi destinati a consolidare la leadership di FIAT nel prossimo futuro.

Italia: Panda e Ducato trainano le vendite

In Italia, FIAT si conferma il marchio più venduto con oltre 190 mila unità e una quota del 10,8%. La Fiat Panda, prodotta a Pomigliano d’Arco, rimane l’auto più venduta con 102 mila immatricolazioni. Nei veicoli commerciali, il Fiat Ducato ha registrato quasi 20 mila unità, contribuendo alla quota del 23,6% di FIAT Professional, leader anche nel settore dei veicoli 100% elettrici con una quota del 16,6%. La gamma elettrica e ibrida, con modelli come la Fiat 600 e la 500e, ha rafforzato l’offerta sostenibile del marchio, rispondendo alle esigenze di mobilità urbana.

Turchia: FIAT Egea al top dal 2016

La Turchia rappresenta un altro mercato strategico per FIAT, che ha mantenuto il primato per il sesto anno consecutivo con una quota dell’11,2%. La Fiat Egea si conferma il modello più venduto con oltre 84 mila unità, consolidando il suo successo iniziato nel 2016. Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, FIAT detiene il 20% del mercato, con il Doblò che si distingue come leader indiscusso. Questo successo è frutto di una gamma diversificata che soddisfa sia le esigenze dei consumatori privati che quelle professionali.

Algeria: una crescita straordinaria

Con una quota di mercato del 62%, FIAT domina il mercato algerino grazie alla performance del Doblò, il modello più venduto con 27 mila unità. Lo stabilimento di Orano gioca un ruolo cruciale, diventando un hub strategico per l’espansione del marchio in Africa. Questo successo evidenzia la capacità di FIAT di adattarsi a mercati differenti e di cogliere opportunità in aree in crescita.

Focus sui veicoli elettrici e commerciali

FIAT ha consolidato la sua leadership anche nel segmento dei veicoli elettrici e commerciali. La Fiat 500e continua a dominare il segmento A elettrico in Europa, mentre modelli come Fiorino, Doblò e Ducato trainano le vendite dei veicoli commerciali leggeri. La transizione verso la mobilità sostenibile è al centro della strategia di FIAT, con l’introduzione di modelli ibridi e 100% elettrici per soddisfare le nuove esigenze del mercato.

Prospettive per il 2025

Guardando al futuro, FIAT si prepara a lanciare nuovi modelli strategici, tra cui la Grande Panda e la nuova 500 Hybrid, previsti per il 2025. Olivier Francois ha dichiarato: “Affrontiamo il futuro con grande ottimismo, forti di una gamma rinnovata e di una presenza globale consolidata.” Il 2025 si preannuncia cruciale per il rafforzamento della leadership europea e per il proseguimento della crescita nei mercati emergenti.

Con una combinazione di innovazione, adattabilità e tradizione, FIAT si conferma come un pilastro dell’industria automobilistica globale, pronta a rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione.