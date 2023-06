FIAT sostiene l'Incontro Mondiale sulla Fraternità Umana "Not Alone",

un grande evento internazionale organizzato dalla Fondazione Vaticana "Fratelli Tutti" che si terrà in Piazza San Pietro a Roma il 10 giugno.In questa occasione FIAT ha prodotto un film speciale che vuole diffondere i messaggi di apertura e inclusione verso altre culture, gli stessi che come marchio globale condivide. "Open Doors", un omaggio alla fratellanza umana, ha come protagonista la Fiat 600e, che apre le sue porte alle persone durante le prime tappe del suo tour globale. Sua Santità Papa Francesco infatti nell’Enciclica Fratelli tutti invita a rilanciare un nuovo paradigma antropologico su cui ricostruire scelte e stili di vita, programmi e visioni del mondo, nella consapevolezza che la fraternità ha qualcosa di positivo da offrire alla libertà e all’uguaglianza.