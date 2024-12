Fiat Professional: leadership nei veicoli commerciali in Italia e crescita nel settore elettrico

Fiat Professional consolida la sua posizione di leader nel mercato italiano dei veicoli commerciali.

Secondo i dati elaborati da Dataforce, nel mese di novembre il brand ha registrato oltre 3.500 immatricolazioni, raggiungendo un totale di oltre 43.000 unità nei primi 11 mesi dell’anno. Questo risultato si traduce in una quota di mercato vicina al 24%, confermando il forte apprezzamento da parte dei clienti professionali.

Un aspetto chiave di questa performance è la leadership nel segmento dei veicoli commerciali elettrici, dove Fiat Professional ha ottenuto una quota superiore al 32% grazie a una gamma completamente rinnovata. In particolare, il nuovo E-Ducato si distingue per le sue innovazioni tecnologiche: dotato di una batteria di seconda generazione da 110 kWh, offre un’autonomia fino a 424 km nel ciclo WLTP. La produzione dell’E-Ducato è stata recentemente avviata nello stabilimento di Atessa, in Abruzzo, sottolineando l’impegno del brand nel mantenere una forte base industriale in Italia.

A livello di singoli modelli, il Ducato si conferma il veicolo commerciale più venduto in Italia, con oltre 18.000 immatricolazioni dall’inizio dell’anno e una quota del 24,3% nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni. Anche Doblò mantiene la leadership nel segmento dei van compatti, con 11.386 unità vendute e una quota del 26%. Infine, Scudo si posiziona al secondo posto nel suo segmento, con una quota complessiva superiore al 19%.

Questi numeri riflettono il successo della rinnovata gamma di Fiat Professional, che combina innovazione tecnologica e soluzioni su misura per le esigenze dei clienti. La strategia del brand si basa su tre pilastri fondamentali: una rete di vendita e assistenza capillare, l’espansione della gamma elettrica di seconda generazione e l’introduzione di servizi connessi avanzati.

Il mercato dei veicoli commerciali in Italia continua a crescere, trainato da una domanda sempre maggiore di soluzioni sostenibili ed efficienti. Fiat Professional sembra aver trovato la formula vincente per affrontare queste sfide e mantenere il suo ruolo di protagonista nel settore.