Ford ha portato in pista, sul circuito di Arese, i possessori di Mustang Mach

Avere il pieno controllo della propria Mustang Mach-E, imparando segreti e tecniche per spingere al massimo le sue prestazioni, in tutta sicurezza:

questo l'obiettivo della Ford Driving University Mustang Mach-Experience, l'evento organizzato dall'Ovale Blu presso il circuito di Arese (Mi). I clienti del primo SUV 100% elettrico Ford, inclusi gli appartenenti alla community Ford Mustang Mach-E Italia, hanno messo alla prova la loro guida prestazionale, imparando a renderla più precisa, sicura e responsabile.

Per stabilire ancora più feeling con l’elettrica Ford dal cuore Mustang, conoscerla in maniera più approfondita e apprezzarne ulteriormente le doti adrenaliniche, i trenta partecipanti si sono cimentati in test di frenata di emergenza con ostacoli e nella guida One Pedal, seguendo i consigli utili e le indicazioni tecniche dei piloti professionisti della Ford Driving University.