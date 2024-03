Ford Italia:Sabina Grixoni nuova Direttrice Comunicazione e Relazioni Esterne

Sabina Grixoni: Tra Comunicazione, Sostenibilità e Passioni, la Nuova Direttrice di Ford Italia

Gennaio 2024 segna l'inizio di una nuova era per Ford Italia, con Sabina Grixoni che assume il ruolo di Direttrice Comunicazione e Relazioni Esterne, succedendo a Marco Alù Saffi, ora Direttore Sviluppo Rete. Originaria della Sardegna, Grixoni porta con sé un bagaglio di esperienze e competenze uniche nel campo della comunicazione e delle relazioni esterne, oltre a un impegno tangibile per le tematiche di sostenibilità e parità di genere.

La carriera di Grixoni inizia con la laurea in Comunicazione e Giornalismo presso l'Università degli Studi di Sassari, per poi specializzarsi in Editoria e Informazione all'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo". La sua prima esperienza professionale la vede nel field marketing per Red Bull Italia, una tappa che le apre le porte a opportunità internazionali, come il tirocinio presso il Parlamento Europeo in Lussemburgo.

La sua ascesa nel mondo della comunicazione istituzionale e brand PR attraversa realtà multinazionali di prestigio come HEINEKEN Italia, Lavazza Group e Brembo, dove ricopre ruoli di crescente responsabilità. Queste esperienze le permettono di affinare le sue capacità nella gestione delle relazioni esterne e nella comunicazione di brand, ponendola come figura chiave nel suo nuovo incarico in Ford Italia.

Sabina Grixoni non si distingue solo per le sue competenze professionali, ma anche per il suo carattere "testardo e fiero", riflesso dell'amore per la sua terra d'origine. La passione per lo sport, in particolare la pallavolo, si affianca agli interessi per la letteratura e il cinema, arricchendo il suo profilo di personalità poliedrica e appassionata. Viaggiatrice instancabile, predilige le avventure on-the-road, alla scoperta di nuovi luoghi e culture, elemento che traspare anche nella sua visione professionale, orientata all'innovazione e all'esplorazione di nuove strategie comunicative.

Con l'ingresso di Sabina Grixoni, Ford Italia non solo guadagna una professionista di elevato calibro, ma anche una leader ispiratrice, pronta a indirizzare l'azienda verso orizzonti sempre più sostenibili e inclusivi, in linea con le sfide contemporanee e i valori che da sempre la caratterizzano. La sua storia è testimonianza di come dedizione, competenza e una visione aperta al cambiamento possano tracciare la strada verso il successo, sia a livello individuale che aziendale.