Ford Kuga Hybrid: l’intelligenza artificiale per sentirsi più sicuri

I veicoli equipaggiati con sistemi di trazione 4x4 hanno fornito maggiore aderenza su strada in caso di guida su superfici scivolose, inviando maggiore potenza a tutte e quattro le ruote, ma con la conseguenza di maggiore consumo di carburante.

Successivamente è stata introdotta la tecnologia della trazione integrale intelligente (AWD), in grado di individuare le ruote con la maggiore trazione e inviare a queste più potenza, per consentire la giusta aderenza senza un eccessivo aggravio di consumo di carburante.

Ora Ford ha fatto un ulteriore passo avanti, introducendo la tecnologia di disconnessione dell’AWD sulla Kuga, anche sulla nuova Kuga Hybrid. La tecnologia utilizza l'intelligenza artificiale per disattivare l’Intelligent All-Wheel Drive , consentendo un efficiente consumo di carburante, per poi riconnettersi con la rapidità di un battito di ciglia, quando individua la necessità di fornire una maggiore aderenza su strada.

Sebbene condizioni di guida su superfici scivolose possano presentarsi in qualsiasi momento dell’anno, l’Intelligent All-Wheel Drive offre il massimo supporto durante i mesi invernali, quando pioggia, neve e ghiaccio rendono molto spesso le superfici stradali più impegnative da affrontare.

Mentre i conducenti in tutta Europa si preparano ad affrontare la stagione invernale, il sistema di disconnessione dell’AWD potrebbe aiutarli a sentirsi più sicuri alla guida e al contempo, passando alla trazione anteriore quando il sistema lo ritiene necessario, offrire loro un risparmio di carburante che, in base alle rilevazioni effettuate da Ford, è circa del 6,5%.

La logica dell’algoritmo

L’Intelligent All-Wheel Drive di Kuga Hybrid monitora continuamente quali ruote hanno la migliore trazione su strada, utilizzando le informazioni fornite dai sensori collocati attorno al veicolo.

La potenza del propulsore ibrido è distribuita senza soluzione di continuità tra le ruote anteriori e posteriori per una marcia fluida e curve reattive, grazie a regolazioni che richiedono meno di 20 millisecondi. In situazioni in cui le ruote anteriori non hanno trazione, il sistema può persino inviare il 100% della potenza alle ruote posteriori.

La sofisticata funzione di disconnessione dell’AWD utilizza una centralina elettronica dedicata e uno speciale algoritmo per determinare se la potenza alle ruote posteriori può essere completamente eliminata in alcune circostante, come a esempio durante la guida in autostrada, in condizioni di manto stradale caldo e asciutto. In questo caso, l’algoritmo può decidere di concentrare la trazione sulle ruote anteriori per consentire una maggiore efficienza nei consumi.

Fondamentalmente, il sistema elettronico che gestisce la disconnessione dell’AWD è sempre pronto a ricollegare l'alimentazione alle ruote posteriori se rileva che l’Intelligent All-Wheel Drive (1) è - o potrebbe presto essere - necessario. Il sistema di disconnessione dell’AWD monitora le informazioni fornite dai sensori, come a esempio il controllo della trazione e i’ABS per determinare la rotazione e lo slittamento delle ruote; l’attivazione dei tergicristalli e la temperatura esterna per determinare le condizioni meteorologiche e può persino rilevare se la Kuga Hybrid sta trainando un rimorchio, per aiutarla a prendere la decisione più corretta in soli 10 millisecondi.