Ford presenta E-Tourneo Courier 100% elettrico

Ford ha presentato il nuovo E-Tourneo Courier all'evento Bring On Tomorrow Live a Copenhagen, in Danimarca,

come parte della sua strategia elettrica senza compromessi. L'E-Tourneo Courier è un veicolo multi-attività a cinque posti progettato per l'avventura e il divertimento, con un design distintivo ispirato ai SUV che combina dimensioni compatte adatte alla città con ampio spazio per passeggeri e bagagli.

L'ultima aggiunta alla versatile famiglia Tourneo di Ford presenta una sofisticata trasmissione 100% elettrica e un'ampia gamma di funzionalità digitali e connesse, inclusi comodi aggiornamenti via etere che consentono al veicolo di evolversi nel tempo. Questi aggiornamenti rendono l'esperienza di proprietà ancora più attraente e accessibile per i clienti.

“Prodotti innovativi come E- Tourneo Courier rappresentano il futuro di Ford in Europa: elettrico, divertente e spinto da un irrefrenabile spirito di avventura. Il nostro nuovo multi-activity vehicle 100% elettrico è l’ultima dimostrazione della nostra accelerazione verso una produzione globale di veicoli elettrici su larga scala, connessi, un vero e proprio must-have per i nostri clienti”, ha dichiarato Martin Sander, General Manager di Ford Model e Europa.