Formula E, Edoardo Mortara conquista la seconda vittoria

Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing) ha disputato un’ottima gara, vincendo la settima tappa del Shell Recharge Berlin E-Prix 2022 e precedendo Jean-Éric Vergne (DS TECHEETAH) e Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ).

Mortara ha dovuto fare di tutto per tenere a bada un Vergne in forma smagliante e il momento decisivo è arrivato al 37° giro, quando il pilota di Venturi si è messo sulla difensiva alla curva 6, attirando Vergne in una mossa che ha portato il francese a tuffarsi troppo in profondità e a retrocedere di 1,5 secondi.

Da quel momento, la vittoria è stata di Mortara, anche se Vergne ha lottato duramente per conquistare il secondo posto dalla quarta posizione in griglia.

Vandoorne ha realizzato uno dei migliori giri della giornata per recuperare posizioni alla fine del 12° giro. A metà gara, il belga era scivolato di sei posizioni e sembrava un'ottima scommessa per la vittoria della gara. Alla fine, si è dovuto accontentare del terzo posto dopo un testa a testa con Vergne, mantenendo la posizione di testa nella classifica piloti.

La coppia del TAG Heuer Porsche - André Lotterer e Pascal Wehrlein - e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) si sono sfidati per tutto il tempo, finendo con Lotterer in quarta posizione, davanti a Evans in quinta e Wehrlein in sesta, mentre Evans è stato senza dubbio il più felice del terzetto a ottenere un buon punteggio, essendo partito nono.

Sam Bird ha mostrato un buon ritmo sull'altra Jaguar e si è piazzato settimo, dopo aver lottato per partire dalla 15ª posizione in griglia. António Félix da Costa (DS TECHEETAH) ha corso con il suo compagno di squadra verso la testa del gruppo all'inizio, ma è scivolato all'ottavo posto, così come Alexander Sims (Mahindra Racing), che ha concluso in nona posizione.

Il campione in carica Nyck de Vries non è riuscito a conquistare una buona posizione come il suo compagno di squadra - i due avevano corso insieme nei primi giri - ma l'olandese ha comunque recuperato un punto con il 10° posto.

Vandoorne si porta così a 96 punti, con Vergne a tre punti di distanza ed Evans a 11 dal francese, mentre Mortara sale al quarto posto. Mercedes-EQ ha riaffermato il suo vantaggio di squadra con un margine di nove punti su DS TECHEETAH. ROKiT Venturi Racing, invece, è terza.

L'ottava tappa del Shell Recharge Berlin E-Prix 2022 si svolgerà domani presso il circuito di Berlino Tempelhof, con le prove che prenderanno il via domani mattina alle 07:15, mentre la gara vera e propria seguirà alle 15:04. La tappa di domani segna la metà della Stagione 8, il più ampio calendario di gare realizzato nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E.

EDOARDO MORTARA, ROKiT VENTURI RACING, #48 ha dichiarato: "Che giornata. Dopo le qualifiche eravamo già molto contenti, ma questa gara è stata incredibile, molto stressante perché c'erano diverse strategie che dovevo difendere. Alla fine è andato tutto bene e sono molto contento. Dovete chiedere a lui [Vergne] cosa è successo alla fine! Ha cercato di superarmi, ma io l'ho anticipato e per mia fortuna non è riuscito a fermarsi all'apice della curva e non sono riuscito a passarlo subito. Sapevo che aveva speso molta energia, quindi sarebbe stato difficile per lui sorpassarmi di nuovo. La cosa positiva della Formula E è che devi cambiare costantemente la tua strategia, ovviamente hai un piano all'inizio della gara ma niente va secondo i piani e devi sempre adattarti, perché gli altri cercano di destabilizzarti. Alla fine tutto ha funzionato molto bene per noi".

JEAN-ÉRIC VERGNE, DS TECHEETAH, #25 ha dichiarato: "È stata una gara intensa. Sono successe molte cose e sono contento del secondo posto, ho provato a dare la caccia a Edo ma credo che il suo specchietto funzionasse abbastanza bene e quindi lo ha visto arrivare. Dovevo comunque provarci, non mi sarei limitato a stare dietro, accontentandomi del secondo posto. Dovevo provare a fare qualcosa. La lotta con Stoffel è stata piuttosto serrata, quindi prima il mio obiettivo era vincere, poi ho avuto pressione da dietro e ho dovuto fare attenzione a Stoffel. Sono contento del secondo posto, di un altro podio e di altri punti - speriamo di poter finalmente vincere una gara quest'anno. Ma a parte questo, va bene così. Il ritmo della macchina era buono, era migliore nella parte centrale della gara che alla fine, forse nella parte centrale avrei potuto guadagnare più tempo e più vantaggio. Impareremo da questa gara e andremo avanti fino a domani".

STOFFEL VANDOORNE, MERCEDES-EQ, #5 ha dichiarato: "Non voglio mentire, sono un po' sorpreso [di essere sul podio]. Non ho fatto il miglior giro di apertura, ho perso così tante posizioni che a un certo punto ero probabilmente in P15. Ma ho mantenuto la calma, ho sentito subito che c'era ritmo nella macchina, quindi oggi ho potuto sfruttarlo e fare dei sorpassi efficaci. La squadra ha lavorato bene con la strategia, io sono riuscito a metterla in pratica e a recuperare la mia cattiva prestazione del primo giro".