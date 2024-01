Free2Move Charge e Lancia insieme per un futuro di mobilità sostenibile

Lancia ha delineato una strategia ambiziosa di elettrificazione, pianificando il lancio di tre nuovi modelli ogni due anni a partire dal 2024, con l'inizio della Nuova Ypsilon.

Dal 2026, la marca si concentrerà esclusivamente su modelli completamente elettrici. La presentazione della Nuova Lancia Ypsilon è prevista per febbraio a Milano tramite l'Edizione Limitata Cassina, il primo dei tre modelli del Piano Strategico che segna l'ingresso nel settore della mobilità elettrica. Lancia sarà supportata da Free2Move Charge, un ecosistema completo per ottimizzare l'esperienza a bordo di veicoli elettrici.

Free2Move Charge si impegna a rendere la ricarica di veicoli elettrici facile in ogni momento, con la promessa e-ABC (easy to Always Be Charged). Questo è reso possibile attraverso un sistema integrato di soluzioni hardware, software e servizi di ricarica che soddisfano tutte le esigenze dei clienti di veicoli elettrici, ovunque e in qualsiasi momento. Con il reveal della Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina a febbraio, i clienti Lancia avranno accesso a diverse opzioni di ricarica sia a casa che in viaggio. Questo permetterà loro di ottimizzare la gestione complessiva dell'energia, riducendo il costo totale di utilizzo e ottenendo benefici ambientali. La sinergia tra Free2Move Charge e la Nuova Lancia Ypsilon mira a offrire un'esperienza di mobilità elettrica completa e conveniente.