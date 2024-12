G.M.P. Group rafforza la presenza in nord Europa con l’acquisizione di Reedijk

G.M.P. Group, società bergamasca leader nella produzione e distribuzione di cerchi in lega leggera, compie un ulteriore passo verso l’espansione internazionale con l’acquisizione di Reedijk Wheels and Tyres Group,

distributore di riferimento nel mercato europeo. L’operazione, presentata in occasione dell’Essen Motor Show, prevede un’integrazione che porta il fatturato aggregato a oltre 80 milioni di euro, consolidando la presenza in oltre venti mercati strategici.

Questa acquisizione rappresenta il coronamento di una collaborazione iniziata nel 2007 tra i due gruppi, ora uniti in un progetto industriale che punta a rafforzare la competitività nei mercati chiave, tra cui BeNeLux e Germania. G.M.P. Group detiene una quota di maggioranza del 78% nella nuova struttura societaria, dimostrando il valore strategico di un’operazione sostenuta anche dall’ingresso di Eulero Capital nel capitale sociale nel 2023.

Strategia di crescita e internazionalizzazione



L’acquisizione di Reedijk si inserisce nel piano di internazionalizzazione e sviluppo perseguito da G.M.P. Group. Come sottolineato dall’Amministratore Delegato Marco Mancin, l’accordo permetterà di intercettare meglio le esigenze dei clienti finali attraverso un presidio diretto nei mercati più dinamici. “Grazie a questa operazione unica, G.M.P. Group rafforza la propria presenza internazionale, offrendo una gamma integrata di prodotti Made in Italy di alta qualità, con il rilancio del brand Antera come elemento distintivo,” ha dichiarato Mancin.

L’investimento garantirà anche a Reedijk risorse per rafforzare la propria posizione di leadership e sviluppare nuove opportunità, mantenendo un ruolo gestionale chiave nel gruppo. Il fondatore Bert Reedijk ha evidenziato il valore della sinergia aziendale: “Questa partnership ci consente di competere in modo più efficace e aprire nuove prospettive di crescita in mercati strategici.”

Un settore in crescita e il valore del Made in Italy



L’operazione consolida ulteriormente il posizionamento di G.M.P. Group, che negli ultimi 20 anni ha registrato una crescita significativa, imponendosi come leader internazionale nella progettazione di componenti in alluminio per il settore automobilistico, con particolare focus sul mercato aftermarket. Il gruppo si distingue per gli elevati standard di innovazione e design, elementi che saranno ulteriormente valorizzati nella collaborazione con Reedijk.

Consulenti e partner finanziari



L’accordo è stato completato con il supporto di consulenti finanziari e legali, tra cui LABS Corporate Finance, Bird & Bird e Pirola Pennuto Zei & Associati, a dimostrazione della complessità e dell’importanza strategica dell’operazione.

Con questa acquisizione, G.M.P. Group si prepara a espandere ulteriormente il proprio raggio d’azione, puntando anche ai mercati extra-europei, e a consolidare il ruolo del Made in Italy come sinonimo di qualità e innovazione nel settore automotive.