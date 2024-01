Gamma ID. Edition Plus: L'evoluzione dell'elettrico Volkswagen

Dopo il lancio commerciale di settembre e l’ottima ricezione del mercato italiano, grazie anche a formule innovative come il noleggio ID.eal,

la bestseller elettrica Nuova ID.3 ora è disponibile in versione Edition Plus, sia su base tecnica Pro Performance con batteria da 58 kWh, sia Pro S da 77 kWh. A 1.000 Euro di listino in più, la Nuova ID.3 Edition Plus aggiunge le seguenti dotazioni di serie: cerchi in lega , vernice metallizzata, Comfort Pack , Exterior Pack e Assistance Pack . Le dotazioni aggiuntive comportano un risparmio per il Cliente di 5.550 Euro nel caso della Pro Performance, 5.230 Euro in quello della Pro S.



Grazie al sovrapprezzo molto contenuto, la Nuova ID.3 Pro Performance Edition Plus rientra nei limiti di applicabilità degli Ecoincentivi statali e pertanto è proposta da 469 Euro al mese con Noleggio ID.eal , che garantisce al Cliente la possibilità di scegliere un’altra Volkswagen già dopo sei mesi, o da 239 Euro al mese con Progetto Valore Volkswagen .



Con il 2024, Volkswagen realizza un ampio upgrade dell'hardware e del software della ID.4 e della ID.5. I Clienti che ordineranno questi modelli potranno godere di una nuova generazione di software e infotainment MIB4 e di un concetto di comando perfezionato. I cursori touch per la regolazione della climatizzazione e del volume alla base del nuovo schermo da 12,9 pollici sono ora illuminati, mentre il display head-up con realtà aumentata è stato perfezionato. A bordo delle versioni di ID.4 Pro, Pro 4MOTION e GTX, nonché dei modelli ID.5, la trazione ad alta efficienza più parsimoniosa e al contempo più potente già disponibile sulla ID.7 garantirà sia una dinamica di marcia sia un piacere di guida superiori. Nei modelli Pro, il nuovo motore sviluppa ora una potenza di 210 kW , stessa potenza massima per la ID.4 Pro 4MOTION a trazione integrale, mentre le versioni GTX erogano 250 kW complessivi.



L'aumento di potenza e coppia è significativo, come dimostrano ad esempio le versioni da 210 kW: rispetto ai modelli precedenti, la potenza viene incrementata di 60 kW, mentre la coppia massima raggiunge ora i 545 Nm, un aumento del 75% pari a 235 Nm. Nonostante i modelli Pro e GTX siano diventati più potenti, il consumo energetico si è ridotto. Grazie alla nuova trazione elettrica, il SUV ID.4 raggiunge i 553 km di autonomia WLTP nel ciclo combinato. Con una carica della batteria, l'autonomia WLTP del SUV coupé ID.5 raggiunge ora invece i 566 km.

I modelli ID.4 e ID.5 a trazione posteriore si ricaricano alla potenza di 135 kW. Tutti i modelli a trazione integrale presentano una potenza di ricarica DC che vanta un aumento da 135 a 175 kW. In appena 10 minuti circa, queste versioni accumulano l'energia necessaria per altri 178 km.