Give Me 5 è il programma sociale di Renault, dedicato alle giovani generazioni

Diventata premium partner del Torneo Roland-Garros nel 2022,

Renault comincia il 2024 completando l’elenco dei suoi Ambasciatori ai massimi livelli del tennis professionistico con Diane Parry e Casper Ruud, che si aggiungono a Félix Auger-Aliassime, Diede de Groot e Luca Van Assche, già impegnati da un anno con la Marca.

I cinque Ambasciatori di Renault incarnano i valori e l’immagine della Marca nella pratica del tennis di alto livello. Il loro ruolo è sostenere Renault nelle iniziative per promuovere l’accesso alla pratica sportiva, in particolare grazie al programma Give Me 5. I cinque giocatori rappresenteranno la Marca Renault agli Australian Open, primo torneo del Grande Slam dell’anno.

La ventunenne Diane Parry è un astro nascente del tennis femminile francese. Con il suo stile di gioco, rappresenta una certa idea di eleganza nel tennis. Ex numero 1 del mondo juniores, ha già vinto due tornei nel circuito professionistico (WTA 125 Montevideo nel 2021 e il Torneo WTA 125 del Paris Racing Club nel 2023).

Il venticinquenne norvegese Casper Ruud è stato per tre volte finalista del Grande Slam, di cui due volte consecutive a Roland Garros, nel 2022 e 2023. Vincitore di dieci Tornei ATP da inizio carriera, su tutte le superfici, è rinomato anche per il suo fair-play e lo spirito sportivo.

Sono molto contento di entrare nella famiglia Renault come Ambasciatore mondiale! È un onore collaborare con una Marca così prestigiosa che vanta una storia estremamente ricca nell’industria automobilistica mondiale. Ma ciò che mi ha più attratto e ispirato ad unire le forze con Renault è il suo impegno sociale. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con la Marca. Casper Ruud, giocatore professionista di tennis

Give Me 5, progetti concreti nei quartieri disagiati

Dal 2022, Renault ha contribuito alla costruzione e ristrutturazione di cinque campi da tennis in Francia, due in Brasile e due in Argentina.

In Francia, Renault ha sostenuto l’Associazione Fête le Mur di Yannick Noah finanziando tre playground nei quartieri disagiati di Marsiglia, Poitiers e Roubaix. Renault e Fête le Mur desiderano sostenere i quartieri disagiati e rendere accessibile a tutti la pratica del tennis e dello sport in generale

Come premium partner di Roland-Garros, Renault vuole democratizzare il tennis nei quartieri disagiati con Give Me 5. I nostri cinque Ambasciatori ci aiuteranno sicuramente a sviluppare il programma. Arnaud Belloni, Direttore Global Marketing di Renault