Groupe PSA, nuovo record di redditività nel 2019

Carlos Tavares, Presidente del Direttorio di Groupe PSA, dichiara: “Le nostre equipe impegnate e competenti ancora una volta hanno fatto la differenza e abbiamo ottenuto risultati record nel 2019, guidati dal nostro approccio agile, orientato al cliente e socialmente responsabile. Siamo pronti per la transizione energetica e tutte le nostre equipe si impegnano per offrire una mobilità pulita, sicura e accessibile ai clienti. Basandoci sul nostro modello di business e sullo spirito combattivo che si è dimostrato efficiente, siamo desiderosi di entrare in una nuova era con il progetto di fusione con FCA.”

Il fatturato del Gruppo è pari a 74 731 milioni di € nel 2019, in crescita dell’1% rispetto al 2018. Il fatturato della divisione Automotive è pari a 58 943 milioni di €, in aumento dello 0,7% rispetto al 2018, ed è guidato in particolare dal mix prodotto (+4,3%) e prezzo (+1,2%), che compensano il calo delle vendite ai partner (-1,7%), gli effetti negativi dei tassi di cambio (-0,5%), il mix volume e paese (-2,4%) e altri fattori (-0,2%).

Il risultato operativo corrente del Gruppo[2] è pari a 6 324 milioni di €, in crescita dell’11,2% e il risultato operativo corrente della divisione Automotive registra un incremento del 12,8% assestandosi a 5.037 milioni di €. Questo forte livello di redditività dell’8,5% è stato ottenuto grazie a un mix prodotto positivo e a ulteriori riduzioni dei costi, nonostante l’impatto negativo dei tassi di cambio e gli aumenti dei costi delle materie prime.

Il margine operativo rettificato del Gruppo ha raggiunto il 8,5%, in aumento di 0,8 punti rispetto al 2018.

Altri ricavi e oneri operativi ammontano a -1 656 milioni di €, rispetto a -1 289 milioni di € nel 2018.

Gli oneri finanziari netti del Gruppo sono stari ridotti a -344 milioni di € rispetto a -446 milioni di € del 2018.

Il risultato netto consolidato è pari 3 584 milioni di €, in aumento di 289 milioni di € rispetto al 2018. Il risultato netto quota Gruppo ammonta a 3 201 milioni di €, in crescita di 374 milioni di € rispetto al 2018

Banque PSA Finance registra un risultato operativo rettificato di 1 012 milioni di €[3], in crescita del 7,8%.

Il risultato operativo rettificato di Faurecia è pari a 1 227 milioni di €, in calo del 2,9%.

Il free cash flow delle attività industriali e commerciali ammonta a 2745 milioni di €, di cui 3265 milioni di € per la divisione Automotive.

Lo stock totale, compreso quello posseduto dagli importatori e dalla rete di concessionari indipendenti[4], ammonta a 606.000 veicoli al 31 dicembre 2019, in calo di 74.000 veicoli rispetto al 31 dicembre 2018.

La posizione finanziaria netta delle attività industriali e commerciali ammonta a 7 914 milioni di € al 31 dicembre 2019 dopo l’effetto dell’introduzione delle norme IFRS 16 e l’acquisizione di Clarion da parte di Faurecia e compreso il debito per il riacquisto delle azioni di DFG

Il pagamento di un dividendo di €1,23 per azione[5] sarà sottoposto al voto della prossima Assemblea Generale degli Azionisti. La data di stacco del dividendo è fissata al 21 maggio 2020 e la data di pagamento sarà il 25 maggio 2020.

Prospettive di mercato: nel 2020, il Gruppo prevede un calo del mercato automobilistico del 3% in Europa e del 2% in Russia e un mercato automobilistico stabile in America Latina.

Obiettivo operativo:

Groupe PSA si è prefisso l’obiettivo di fornire, in media, un margine operativo rettificato superiore al 4,5% per il settore automobilistico[6] per il periodo 2019-2021.

Calendario finanziario

21 aprile 2020: fatturato 1° trimestre 2020

14 maggio 2020: Assemblea Generale degli Azionisti

28 luglio 2020: risultati semestrali 2020

28 ottobre 2020: fatturato 3° trimestre 2020