Groupe PSA e Total creano "Automotive Cells Company"

Groupe PSA/Opel e Total/Saft hanno firmato un accordo per la creazione della joint venture ACC. Yann Vincent è stato nominato direttore generale di ACC e sarà responsabile dell'implementazione e dello sviluppo. Ghislain Lescuyer è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione.

Con questa joint venture, i partner creano un player di riferimento a livello globale per lo sviluppo e la produzione di batterie di prestazioni elevate per l'industria automobilistica a partire dal 2023.

Total/Saft porterà la sua esperienza nella ricerca, sviluppo e industrializzazione, e Groupe PSA la sua conoscenza del mercato automobilistico e la sua esperienza nella produzione su larga scala. Il centro di ricerca e sviluppo di Bordeaux e il sito pilota di Nersac in Francia sono già in fase di avvio per consentire lo sviluppo di nuove tecnologie di batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni. Al termine di questa fase di ricerca e sviluppo, è previsto l'avvio della produzione in serie in due "GigaFactories", a Douvrin in Francia e a Kaiserslautern in Germania.

Questo progetto mira a:

Rispondere alle sfide della transizione energetica riducendo l'impatto ambientale dei veicoli lungo tutta la filiera nell’ottica di offrire una mobilità pulita, economica e accessibile per i cittadini.

Produrre batterie per veicoli elettrici di elevata tecnologia in termini di prestazioni energetiche, autonomia, tempo di ricarica e bilancio di carbonio.

Sviluppare una capacità produttiva indispensabile per supportare la crescita della domanda di veicoli elettrici su un mercato europeo stimato a 400 GWh di batterie entro il 2030, ovvero 15 volte il mercato attuale.

Garantire l'indipendenza industriale dell'Europa sia per la progettazione che per la produzione di batterie con una capacità iniziale di 8 GWh per raggiungere una capacità complessiva di 48 GWh entro il 2030 in tutti e due gli stabilimenti. Ciò corrisponde alla produzione di 1 milione di veicoli elettrici all'anno, ovvero più del 10% del mercato europeo.

Posizionarsi come uno dei principali attori competitivi per l'approvvigionamento dei costruttori di veicoli elettrici.

Questo progetto si avvale del sostegno finanziario delle autorità francesi e tedesche per un importo di 1,3 miliardi di euro. Ha ricevuto l'accordo delle istituzioni europee grazie al progetto IPCEI che dimostra la sua dimensione strategica per la transizione energetica della mobilità. L'intero progetto rappresenta più di 5 miliardi di euro di investimenti.

Carlos Tavares, presidente del consiglio di amministrazione di Groupe PSA, ha dichiarato: “La costruzione di un consorzio europeo per la costruzione di batterie che stavamo invocando da tempo è ora una realtà. Vorrei rendere omaggio all'impegno dei team Total/Saft e PSA/Opel, che hanno reso possibile questo progetto. Questo nuovo passo è coerente con la nostra raison d'être: "offrire ai cittadini una mobilità pulita, sicura e accessibile" e pone Groupe PSA in una posizione di vantaggio competitivo in un contesto di crescita delle vendite di veicoli elettrici. L'ACC aiuta Groupe PSA a progredire sulla strada della decarbonizzazione."

Patrick Pouyanné, Presidente e direttore generale di Total, commenta: "La creazione di ACC interpreta l'impegno di Total a rispondere alla sfida del cambiamento climatico e a svilupparsi come Gruppo multienergetico, un player importante nella transizione energetica, continuando a fornire ai nostri clienti energia sicura, economica e pulita. Miriamo a sfruttare le competenze riconosciute della nostra controllata SAFT che produce batterie e il know-how industriale del nostro partner PSA per rispondere alla forte crescita dei veicoli elettrici in Europa. Estendo il mio incoraggiamento ai team che entreranno a far parte di ACC per trasformare questa avventura in un vero successo tecnologico e industriale europeo."

Ghislain Lescuyer, presidente del consiglio di amministrazione, ha dichiarato: "ACC è il risultato di una visione e del desiderio condiviso tra i produttori e le autorità europee e nazionali di costruire il leader europeo delle batterie. In Europa, abbiamo le competenze per sviluppare le migliori tecnologie e differenziarci dalla concorrenza asiatica. L'ACC promuoverà così la transizione verso una mobilità elettrica, efficiente, sicura e sostenibile."

Yann Vincent, direttore generale di ACC, afferma: "Questa è una grande opportunità che mi si offre per implementare questo progetto strategico per il futuro di entrambe le società. Sono convinto che l’unione di competenze e il desiderio di successo porterà il team ACC al più alto livello di competitività tecnologica ed economica per gli anni a venire."