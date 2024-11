Hyundai e Kia rivoluzionano l’industria con il robot indossabile X-ble Shoulder

Il Robotics LAB di Hyundai e Kia ha svelato l’X-ble Shoulder, un robot indossabile progettato per migliorare la qualità del lavoro industriale riducendo il carico muscolare degli arti superiori.

Presentato durante il Wearable Robot Tech Daypresso il Motorstudio di Goyang, l’X-ble Shoulder è il primo prodotto della linea X-ble e promette di rivoluzionare il settore industriale con la sua tecnologia innovativa e un design pensato per la sicurezza e il comfort dei lavoratori.

Un supporto concreto per i lavoratori

L’X-ble Shoulder è stato progettato per alleviare le difficoltà legate ai lavori sopra il livello delle spalle, riducendo fino al 60% il carico sulla spalla e diminuendo l’attività muscolare del deltoide fino al 30%. Questo esoscheletro industriale non solo protegge i lavoratori dalle lesioni muscoloscheletriche, ma aumenta anche l’efficienza lavorativa grazie alla sua leggerezza e facilità d’uso.

Il dispositivo pesa circa 1,9 kg ed è regolabile per adattarsi a diverse corporature, garantendo libertà di movimento del braccio da 0 a 180 gradi. Disponibile in due versioni, base e regolabile, offre forza assistiva fino a 2,9 kgf nella versione base e fino a 3,7 kgf nella versione regolabile, ideale per lavori ripetitivi.

Tecnologia innovativa senza batterie

Una delle caratteristiche distintive dell’X-ble Shoulder è la sua struttura non motorizzata, che genera forza assistiva senza bisogno di batterie. Questo sistema utilizza un modulo di compensazione muscolare con una struttura multi-link brevettata, che può essere regolata per adattarsi alle specifiche esigenze dell’ambiente di lavoro. La scelta di eliminare l’alimentazione elettrica non solo riduce i costi di manutenzione, ma rende il dispositivo più leggero e sicuro per un uso prolungato.

Materiali resistenti e design sicuro

L’X-ble Shoulder è realizzato con materiali avanzati derivati dall’industria automobilistica, come compositi in carbonio e materiali resistenti all’usura. Questi garantiscono leggerezza e durabilità anche nelle condizioni di lavoro più impegnative. Le parti a contatto con il corpo sono progettate per proteggere l’utente da impatti, offrendo al contempo il massimo comfort.

Grazie al design modulare e al giubbotto lavabile e rimovibile, il dispositivo è facile da mantenere e compatibile con l’abbigliamento da lavoro standard in diversi settori industriali.

Applicazioni e prospettive future

Hyundai e Kia prevedono che l’X-ble Shoulder troverà applicazione non solo nell’automotive, ma anche in settori come edilizia, cantieristica navale, aviazione e agricoltura. La commercializzazione inizierà sul mercato interno, con un’espansione pianificata verso Europa e Nord America entro il 2026.

Il Robotics LAB sta inoltre lavorando su altri due robot indossabili per completare la linea X-ble:

X-ble Waist, progettato per supportare la schiena durante il sollevamento di carichi pesanti.

X-ble MEX, un esoscheletro medico per la riabilitazione delle persone con disabilità motorie.

Collaborazione con gli utenti: un prodotto pensato per il lavoro reale

Lo sviluppo dell’X-ble Shoulder ha coinvolto circa 300 lavoratori in una prova pilota durata dal 2022 al 2024. Il feedback degli utenti è stato fondamentale per perfezionare il design e le funzionalità del robot, con miglioramenti che includono maggiore facilità d’uso, comfort ottimale, movimento libero del braccio e forza assistiva regolabile.

Questa attenzione alle esigenze degli utenti riflette l’impegno di Hyundai e Kia nel creare soluzioni realmente utili per il lavoro quotidiano.

Un mercato in crescita esponenziale

Il mercato globale dei robot indossabili e degli esoscheletri è in rapida espansione, con un valore stimato di 10,25 miliardi di dollari entro il 2029 e una crescita annuale composta (CAGR) del 32,05%. Hyundai e Kia, attraverso il Robotics LAB, puntano a diventare leader di questo settore, offrendo tecnologie innovative che migliorano sia il benessere dei lavoratori che la produttività aziendale.

Un futuro condiviso tra uomini e robot

Con l’X-ble Shoulder, Hyundai e Kia non solo introducono un dispositivo tecnologico all’avanguardia, ma aprono la strada a una nuova era di coesistenza tra esseri umani e robot. Attraverso soluzioni innovative e un impegno costante verso l’eccellenza, il Robotics LAB sta costruendo un futuro in cui il lavoro sarà più sicuro, efficiente e sostenibile.

La linea X-ble rappresenta solo l’inizio di una rivoluzione che promette di trasformare il mondo del lavoro e oltre, portando benefici concreti in numerosi settori industriali e migliorando la qualità della vita di milioni di persone.