Hyundai-Kia presenta E-Gmp, la piattaforma dedicata solo ai veicoli elettrici

Si chiama E-Gmp ed è la piattaforma di Hyundai dedicata ai veicoli elettrici di nuova generazione. Acronimo di Electric-Global Modular Platform, la piattaforma offre diversi vantaggi rispetto a quelle già esistenti, studiate prevalentemente per ospitare i motori a combustione interna. Questo comporta benefici come la maggiore flessibilità nello sviluppo, performance, sicurezza e dinamiche di guida migliorate, una maggiore autonomia e più spazio interno per passeggeri e bagagli. “I modelli elettrici a trazione anteriore di Hyundai e Kia sono già oggi tra i più efficienti nei rispettivi segmenti - ha commentato Albert Biermann, President and Head of R&D; Division di Hyundai Motor Group -. Con la piattaforma E-Gmp a trazione posteriore estendiamo la nostra leadership tecnologica in categorie i cui clienti chiedono eccezionali dinamiche di guida e livelli di efficienza”. La piattaforma riduce la complessità attraverso modularità e standardizzazione, permettendo un rapido e flessibile sviluppo di prodotti utilizzabili su diverse tipologie di veicoli, come berline, Suv e Cuv. Inoltre, la flessibilità può portare a soddisfare al meglio le diverse necessità dei clienti in termini di performance. Tra gli altri, un modello a elevate prestazioni sarà capace di scattare da 0 a 100 km orari in meno di 3,5 secondi e di raggiungere i 260 km/h di velocità massima. E-Gmp è stata sviluppata per offrire grandi doti di tenuta in curva alle alte velocità; vantaggi ottenuti grazie a un’ideale distribuzione del peso tra anteriore e posteriore, al baricentro basso dovuto al posizionamento del pacco batteria e all’adozione di motori elettrici posizionati nello spazio prima occupato dai motori a combustione interna. Allo stesso tempo, comfort, tenuta e stabilità sono incrementate dalle sospensioni posteriori con sistema multilink a 5 punti e dal primo Integrated Drive Axle di produzione di massa al mondo, che combina i cuscinetti delle ruote all’albero di trasmissione per portare potenza alle ruote. La piattaforma E-Gmp offre di serie capacità di ricarica a 800V, e permette anche la ricarica a 400V senza la necessità di componenti esterni o adattatori. Il sistema multi-ricarica è la prima tecnologia brevettata al mondo che adopera il motore e l’inverter per variare da 400V a 800V e avere così una compatibilità di ricarica stabile. Un veicolo elettrico basato sulla E-Gmp è capace di un’autonomia di guida di oltre 500 km con un singolo pieno di corrente. Inoltre, permettono una ricarica della batteria all’80% in soli 18 minuti ed è capace di aggiungere fino a 100 chilometri di autonomia in soli cinque minuti. L’architettura E-Gmp supporterà i piani di Hyundai Motor Group per l’introduzione di 23 modelli entro il 2025 e per la vendita di oltre 1 milione di veicoli elettrici a batteria in tutto il mondo nello stesso periodo.