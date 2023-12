Hyundai Motor e Kia sviluppano ruote con catene integrate

Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno presentato una nuova tecnologia definita Snow chain-integrated tire technology per la guida sulla neve,

che andrà ad incrementare la sicurezza in inverno, soprattutto su fondi innevati e ghiacciati. Il video è visibile sul canale YouTube di Hyundai Motor Group, qui il Link

La tecnologia Snow chain-integrated tire utilizza moduli in lega con effetto memoria inseriti all’interno della ruota e dello pneumatico. Questi moduli, dietro ricezione di un impulso elettrico, fuoriescono per svolgere la funzione di una catena da neve.

A differenza delle tradizionali catene da neve, complesse da installare e rimuovere, questa tecnologia attiva automaticamente delle catene da neve evolute in lega, con memoria di posizione, con la semplice pressione di un pulsante, contribuendo a migliorare sensibilmente la sicurezza in caso di neve.

La tecnologia del complesso ruota con catene da neve consiste in un insieme di cerchio e pneumatico caratterizzato da scanalature radiali a intervalli regolari, dove sono stati inseriti dei moduli in lega.

Questa tecnologia sfrutta la capacità della lega di ritornare alla forma originaria quando riceve un impulso elettrico. Durante la guida normale, la shape memory alloy situata all'interno della ruota viene compressa a forma di lettera "L" e non entra in contatto con la superficie stradale. Quando il conducente attiva la funzione, viene inoltrato un impulso elettrico che fa ritornare la shape memory alloy al suo profilo originario: il materiale si modifica in forma di "J", spingendo il modulo fuori dallo pneumatico affinché entri in contatto con la superficie stradale, migliorando l'aderenza, la stabilità e la sicurezza sulle strade innevate.

Nella modalità di guida normale si potrà facilmente riconoscere quando la superficie dello pneumatico sia usurata fino all'altezza del modulo, in modo da non perdere il ciclo di sostituzione dello pneumatico.

La tecnologia è in attesa di brevetto in Corea del Sud e negli Stati Uniti. Dopo ulteriori sviluppi tecnici, test di durata e di performance e le necessarie verifiche normative, Hyundai Motor e Kia intendono valutare la produzione in serie degli pneumatici Shape Memory Alloy Integrated Snow Chain.