Nuova Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid: il SUV versatile e sostenibile debutta in Italia

Hyundai presenta in Italia la Nuova SANTA FE Plug-in Hybrid, un SUV versatile che combina sostenibilità e prestazioni di alto livello.

Dopo il debutto della quinta generazione in versione Full-Hybrid, la variante Plug-in Hybrid amplia l’offerta del modello, offrendo maggiore flessibilità e soluzioni innovative per chi cerca comfort, tecnologia e prestazioni senza compromessi.

Motorizzazione Plug-in Hybrid: potenza e autonomia

Il cuore della Nuova SANTA FE Plug-in Hybrid è l’avanzato sistema ibrido composto da un motore turbo benzina 1.6 T-GDI da 160 CV, un motore elettrico da 98 CV e una batteria da 13.8 kWh. Insieme, sviluppano una potenza massima di sistema di 253 CV e una coppia di 367 Nm, supportata dalla trazione integrale 4WD HTRAC per una guida sicura e stabile su qualsiasi tipo di terreno.

In modalità completamente elettrica (EV), il SUV offre fino a 54 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP, ideale per gli spostamenti quotidiani a emissioni zero. Inoltre, il sistema Plug-in Hybrid gestisce automaticamente la transizione tra guida elettrica e ibrida, preservando la batteria e massimizzando l’efficienza complessiva.

Design audace e funzionalità senza compromessi

Ispirata al concept "Open for More", la Nuova SANTA FE si distingue per un design esterno moderno e imponente, con linee squadrate, fari a LED a forma di H e un cofano alto che esaltano la sua forte presenza su strada. Il posteriore, caratterizzato dall’ampia apertura del portellone, rende l’accesso al bagagliaio estremamente agevole.

Con una capacità di carico di 711 litri (in configurazione a 5 posti), la SANTA FE si posiziona ai vertici della categoria, soddisfacendo le esigenze di chi cerca spazio e praticità per ogni occasione.

Interni tecnologici e confortevoli

All’interno, il design curato e la qualità dei materiali rendono l’abitacolo un ambiente elegante e funzionale. Il cruscotto è caratterizzato da linee orizzontali e bocchette dell’aria a forma di H, che contribuiscono a creare un senso di spaziosità.

Fra le innovazioni più interessanti, spiccano il sistema di sterilizzazione UV-C e il vano portaoggetti bilaterale, che migliorano la praticità per tutti i passeggeri. Il doppio caricatore wireless per smartphone e il sistema infotainment con doppio display curvo da 12,3 pollici completano un’offerta tecnologica all’avanguardia, includendo connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre al sistema Hyundai Bluelink e aggiornamenti OTA.

Prestazioni su strada e sicurezza avanzata

La Nuova SANTA FE Plug-in Hybrid non scende a compromessi quando si parla di sicurezza. La suite Hyundai SmartSense include funzionalità avanzate come il Forward Collision-Avoidance Assist 2, il Navigation-based Smart Cruise Control 2 e l’Highway Driving Assist 2, per garantire una guida serena e assistita in ogni condizione.

Grazie al sistema di trazione integrale HTRAC e alle modalità di guida selezionabili, il SUV si adatta a ogni esigenza, offrendo una combinazione unica di comfort, efficienza e performance.

Un SUV per uno stile di vita dinamico

Disponibile in configurazioni a 5 e 7 posti, la Nuova Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid è progettata per soddisfare le esigenze di famiglie, professionisti e avventurieri. Con una perfetta sintesi tra sostenibilità, design e funzionalità, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un SUV versatile e innovativo.

Nuova SANTA FE Plug-in Hybrid 4WD è disponibile da € 55.800 nel ricco allestimento Business, studiato per le flotte aziendali e i professionisti, al quale si affianca il top di gamma XClass