Hyundai: un 2024 da record tra innovazione e design pluripremiati

Hyundai continua a imporsi come protagonista assoluto dell’industria automobilistica globale,

raccogliendo una serie di prestigiosi riconoscimenti che attestano l’eccellenza del brand in termini di design, innovazione tecnologica e sicurezza. Nel 2024, la casa coreana ha ricevuto numerosi premi per i suoi modelli di punta, tra cui la nuova Hyundai SANTA FE e la sportiva elettrica IONIQ 5 N, oltre a conferme importanti in ambito tecnologico e nei test di sicurezza.

Nuova Hyundai SANTA FE: un successo globale

La quinta generazione della Hyundai SANTA FE ha conquistato il titolo di “Car of the Year 2025” ai Carwow Awards, grazie al suo design distintivo, interni spaziosi e una versatilità perfetta per la mobilità moderna. Anche Top Gear ha riconosciuto le sue qualità, premiandola come “SUV of the Year” ai TopGear.com Awards 2024 per il suo equilibrio tra estetica, comfort e funzionalità.

A livello di esperienza a bordo, la SANTA FE ha brillato negli studi J.D. Power 2024: ha ottenuto il primo posto nel “U.S. Multimedia Quality and Satisfaction Study”, grazie alla qualità dell’infotainment, e nel “U.S. APEAL Study”, per il design e la soddisfazione generale dei clienti. Inoltre, il SUV ha ricevuto il Bronze Award agli International Design Excellence Awards (IDEA) 2024 e un importante riconoscimento ai Red Dot Design Awards 2024 nella categoria “Product Design: Cars and Motorcycles”.

IONIQ 5 N: la sportiva elettrica che conquista il mondo

L’innovativa Hyundai IONIQ 5 N, prima vettura elettrica ad alte prestazioni del brand, si è imposta come “World Performance Car of the Year 2024” ai World Car Awards. Ha inoltre ottenuto il titolo di “Hot Hatch of the Year” ai News UK Motor Awards 2024, assegnato da The Sunday Times, e il premio “EV of the Year” da Car and Driver.

Anche sul fronte del design, IONIQ 5 N ha ricevuto il Gold Award agli IDEA 2024, sottolineando il connubio tra estetica innovativa e tecnologia avanzata che caratterizza i modelli Hyundai.

Sicurezza e tecnologia: Hyundai ai vertici globali

L’impegno del brand nella sicurezza è stato premiato con ben 9 modelli Hyundai riconosciuti dall’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) negli Stati Uniti. Tra i modelli più sicuri figurano IONIQ 5, KONA, IONIQ 6, TUCSON e SANTA FE, che hanno ottenuto il titolo Top Safety Pick+.

Nel campo della tecnologia, Hyundai si è confermata per il quinto anno consecutivo come il marchio generalista più apprezzato nello studio J.D. Power “U.S. Tech Experience Index (TXI) Study 2024”, grazie all’integrazione avanzata delle soluzioni digitali nei suoi veicoli.

Premi per il design e innovazione a 360°

Il 2024 ha visto Hyundai trionfare anche ai GOOD DESIGN® Awards, dove ha conquistato 17 riconoscimenti in diverse categorie, tra cui Graphic Design, Transportation, Recycling, Lighting e Packaging. Il Robotics LAB di Hyundai Motor Group ha inoltre ricevuto 5 premi nella categoria Robotics, distinguendosi con progetti all’avanguardia come il Safety Inspection Robot.

Hyundai è stata inoltre incoronata “Brand of the Year” da Carwow, a riconoscimento della qualità della sua gamma, e ha ottenuto il titolo di marchio generalista più innovativo nella categoria “Autonomous Driving & ADAS” ai AutomotiveINNOVATIONS Awards 2024.

Hyundai: un futuro sempre più innovativo

I numerosi premi ricevuti nel 2024 consolidano la posizione di Hyundai come marchio leader nell’industria automobilistica, capace di unire innovazione tecnologica, sicurezza e un design distintivo. Con modelli sempre più performanti e soluzioni avanzate per la mobilità, il brand coreano continua a dettare il futuro dell’auto a livello globale.