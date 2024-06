HYVIA e HYPE: nasce la partnership per la mobilità a idrogeno

HYVIA, joint-venture tra il Gruppo Renault e Plug dedicata alla mobilità a idrogeno, e HYPE, pioniere dei taxi a idrogeno,

hanno annunciato una partnership strategica per accelerare la decarbonizzazione della mobilità a idrogeno. Questa collaborazione mira a sviluppare rapidamente soluzioni di mobilità a zero emissioni, garantendo l’aumento dei volumi e la riduzione dei costi.

Una Visione Comune per la Transizione Energetica

La partnership si basa su una visione condivisa: la decarbonizzazione della mobilità a idrogeno è una soluzione cruciale per affrontare le sfide climatiche e sanitarie attuali. Entrambe le aziende sono impegnate a sviluppare un ecosistema completo che comprende la fornitura di idrogeno decarbonizzato, stazioni di distribuzione e veicoli a idrogeno.

Fornitura di Idrogeno Decarbonizzato

L’elettrolizzatore da 1 MW di HYVIA, situato nello stabilimento di Flins, fornirà idrogeno decarbonizzato ad HYPE, alimentando la sua rete di stazioni nella regione dell’Ile-de-France. Questa iniziativa è il primo passo per creare un'infrastruttura sostenibile e a basse emissioni per la mobilità.

Stazioni di Distribuzione dell'Idrogeno

HYVIA sosterrà lo sviluppo di due nuove stazioni a idrogeno entro la fine del 2024, grazie a soluzioni di finanziamento innovative. Una delle stazioni, HYWELL®, sarà realizzata in collaborazione con Atawey e situata presso il concessionario RENAULT di Corbeil-Essonnes. La prima stazione sarà attivata durante l’estate del 2024 presso il sito HYPE di Buc, sviluppato in partnership con B.E. Green.

Veicoli a Idrogeno

HYVIA fornirà ad HYPE un Renault Master Van H2-TECH, con nuova architettura L2H2, ideale per attività intensive grazie alla sua alta capacità. Nel corso del 2024 saranno consegnati almeno altri nove veicoli ai clienti di HYVIA nei pressi delle stazioni di HYPE. Questi veicoli, finanziati da HYVIA, rientreranno nel programma Last Mile by HYPE, sostenuto dalla Regione Ile-de-France, l’ADEME e il dispositivo europeo Connecting Europe Facility.

Complementarità delle Soluzioni

Questa partnership è resa possibile dalla complementarità delle soluzioni offerte da HYVIA e HYPE. HYVIA fornisce un ecosistema esclusivo e completo, sostenuto da soluzioni di finanziamento per progetti di decarbonizzazione della mobilità a idrogeno. HYPE, con la sua piattaforma integrata a zero emissioni che include flotte di veicoli e app di prenotazione per taxi a idrogeno, è un partner ideale per accelerare la diffusione della mobilità sostenibile.

Nicolas Champetier, CEO di HYVIA, ha dichiarato: “Fornitura di idrogeno decarbonizzato, stazioni e furgoni a idrogeno, soluzioni di finanziamento: stiamo accelerando la diffusione della mobilità a idrogeno grazie alla partnership strategica con HYPE, protagonista del settore H2, delle soluzioni a zero emissioni e dei taxi a idrogeno. Grazie alla nostra complementarità e agli impegni pionieristici, stiamo sviluppando insieme degli ecosistemi a idrogeno per consentire la decarbonizzazione degli utilizzi intensivi, per la necessaria transizione energetica.”

Mathieu Gardies, fondatore e CEO di HYPE, ha aggiunto: “Siamo molto lieti di questa partnership che ci consentirà di continuare ad accelerare lo sviluppo del ricorso alla mobilità a idrogeno decarbonizzata. HYVIA, nata dall’alleanza tra Plug, pure player americano leader mondiale della decarbonizzazione dell’idrogeno, ed il Gruppo Renault, costruttore automobilistico francese nonché storico pioniere dei veicoli 100% elettrici, rappresenta il giusto approccio per rispondere efficacemente all’emergenza climatica. I suoi veicoli elettrici, che assommano i vantaggi di una batteria ricaricabile di dimensioni ragionevoli e di un dispositivo a idrogeno, ci offrono la piattaforma tecnologica più adeguata ad una transizione razionale e pragmatica verso le mobilità a

La partnership tra HYVIA e HYPE rappresenta un passo significativo verso la decarbonizzazione della mobilità. Attraverso soluzioni innovative e complementari, le due aziende stanno costruendo un futuro sostenibile, contribuendo alla necessaria transizione energetica e affrontando le sfide climatiche e sanitarie globali.