I motoscafi Riva d’Epoca pronti ad incantare il Golfo del Tigulio

L’evento dal fascino ed eleganza inconfondibili si prepara ad incantare il Golfo del Tigullio con una quarta edizione ricca di novità imperdibili che vedrà il brand Riva protagonistaassoluto,

per celebrare in grande stile i 180 anni dalla nascita del Cantiere, i 60 dalla presentazione dell’Aquarama ed i 100 anni dalla nascita dell’Ing. Riva.

Il Tributo, organizzato dal “Riva Society Tigullio” -primo Club di Riva storici in Liguria, e il primo sul mare in Italia- in collaborazione con Ascom Confcommercio e altri importanti enti del Territorio, si propone come occasione esclusiva per rendere omaggio a questi importanti traguardi, ed è per questo già stato inserito come punto di riferimento tra le manifestazioni più blasonate che animano il calendario eventi della Liguria, pronta ad accogliere con entusiasmo gli equipaggi e il pubblico di Riva-lovers.

Gianni Berrino, Assessore Turismo e Grandi Eventi Regione Liguria commenta: "Quando si nomina Riva non si può non pensare a quei favolosi motoscafi in mogano degli anni '60 sinonimo di stile ed eleganza tipici italiani e quindi unici al mondo. La Liguria non può che essere la location ideale per un raduno dei Riva: cinque giorni che, sono certo, attireranno nel Tigullio un numero altissimo di appassionati, turisti o semplici curiosi di vedere da vicino questi gioielli sull'acqua".

“L’altra metà del mare degli sport nautici è rappresentata dal motoscafo che condivide con la vela il fascino delle attività praticate sullo specchio marino – commenta l’assessore allo sport di Regione Liguria Simona Ferro – quando parliamo di motoscafi non possiamo che fare riferimento a quello più iconico che è un’eccellenza nazionale sinonimo di fascino e di bellezza, ma soprattutto di meccanica perfetta: il Riva. Questo IV tributo al grandissimo Carlo Riva è più che un evento e si trasforma in una autentica celebrazione del mito e del made in italy che vedremo dal 2 al 5 giugno sfilare e gareggiare sulle nostre acque.

Mi auguro che rivedere questo autentico gioiello del mare sia d’ispirazione per tutti noi e che ci faccia comprendere, semmai ce ne fosse bisogno, che lo sport è motore di eccellenze così come lo è di turismo e accoglienza ed è per questo che vogliamo che la Liguria diventi una regione a misura di sport”.

Ilaria Cavo, Assessore alla Cultura di Regione Liguria afferma: “Torna il Tributo con l’impegno del Riva Society Tigullio, il primo club Riva sul mare che attribuisce un grande primato alla nostra Regione. Lo sforzo più importante è abbinare il marchio Riva a tutto quello che la Dolce Vita ha rappresentato e può continuare a rappresentare per la nostra Regione. Questo è stato fatto anche con alcune mostre che in questa edizione raddoppiano. Un ringraziamento va a chi mette a disposizione il grande archivio fotografico esposto dai commercianti senza dimenticare la mostra “Riva in the movie” che riesce a ricordare nel cinema cosa ha rappresentato questo marchio anche attraverso la nostra Regione.”

La Dott.ssa Marisa Galli, Responsabile Relazioni Riva Society Tigullio con la Pubblica Amministrazione, Regione e Comuni riporta: “Da un sogno è nato un progetto, riportare la “Dolce Vita” e i motoscafi Riva, eccellenza italiana, a Santa Margherita Ligure. Il progetto con la nascita del club Riva Society Tigullio è diventato un’attrattiva internazionale.”

L’evento anche per questa quarta edizione è promosso e finanziato dal Comune di Santa Margherita Ligure e dal Gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure – Portofino, mentre i Comuni di Portofino e Rapallo garantiranno il tradizionale supporto organizzativo e logistico.

“Eleganza, classe, qualità, bellezza: sono tante le cose che hanno in comune Santa Margherita Ligure e le imbarcazioni Riva. –dichiara Paolo Donadoni, Sindaco di Santa Margherita Ligure. A Santa Margherita Ligure è nata la nautica da diporto, si sono sviluppate le prime scuole di sci nautico, la Dolce Vita. Protagonisti di questo periodo la nostra bellissima costa, i nostri locali, i nostri alberghi e i motoscafi Riva. Ringrazio il gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure - Portofino per aver confermato questo evento tra i grandi eventi finanziati dal tavolo di concertazione per l’utilizzo dell’imposta di soggiorno e Riva Society Tigullio per l’organizzazione”.

Dall’ 1 al 5 giugno gli armatori degli splendidi motoscafi Riva d’epoca si troveranno a Santa Margherita Ligure per trascorrervi giornate uniche, all’insegna del glamour più esclusivo e dell’entertainment, onorando il brand che ha costruito nell’immaginario internazionale il mito tutto italiano dei Riva, simbolo di tradizione e savoir-faire, dando altresì la possibilità al pubblico di appassionati di godere di uno spettacolo unico di esibizioni e sfilate.