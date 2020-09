Il concept Muvone, ha vinto il New Norm Mobility Award di Ford

L’attuale situzione globale ha lanciato nuove sfide alla mobilità: il social distancing ha avuto un impatto sui trasporti pubblici e il traffico è aumentato a causa del maggior numero di consegne.

Un giovane laureato in design dei trasporti presso la Staffordshire University, nel Regno Unito, ha sviluppato una soluzione innovativa che potrebbe aiutare le persone, e in particolare quelle con mobilità ridotta, a spostarsi in modo sicuro e protetto, rispettando anche il social distancing.

Il concept muvone, sviluppato da Marius Lochner, ha vinto il New Norm Mobility Award di Ford. Il concorso ha stimolato i laureati in design a sviluppare prototipi, idee e soluzioni innovative per la mobilità in grado di rispondere agli emergenti scenari presentati dalla pandemia globale. Il concept muvone, un taxi a guida autonoma monoposto, pone la priorità sulla mobilità individuale sicura, consentendo alle persone di viaggiare dove e quando vogliono in tutta comodità.

“L’emergenza attuale ha fortemente influenzato le nostre vite, cambiando il modo in cui le persone e le merci si muovono e creando una “nuova normalità” per tutti”, ha affermato Chris Hamilton, Chief Designer, Ford of Europe. “Questo nuovo approccio richiede necessariamente lo sviluppo di idee per app, feature, design e mobilità, in un momento in cui il veicolo diviene ancora di più uno spazio privato e la salute personale si percepisce come più importante che mai”.

Il concept muvone presenta interni minimalisti con superfici piane e materiali facili da pulire, in modo che il veicolo possa essere comodamente sanificato tra un viaggio e l’altro. Progettato per consentire una maggiore inclusione sociale, in un momento in cui le persone disabili ne hanno più bisogno, la semplice accessibilità rende il muvone altamente adatto agli anziani e alle persone con mobilità ridotta.

Il premio fa parte del New Designers Awards - il concorso dedicato al design più importante del Regno Unito - aperta a tutti gli studenti di design. Quest’anno il contest si è tenuto virtualmente. Per il concept vincente, Lochner ha ricevuto £ 1.000 (€ 1.120), più un semestre di mentoring da Ernst Reim e Sonja Vandenberk, Chief Designer di Ford Europa, parte della giuria insieme a Hamilton e Amko Leenarts, Director of Design di Ford Europe.

Il premio è stato assegnato in collaborazione con Top Gear Magazine. Charlie Turner, direttore editoriale di Top Gear, faceva parte della giuria e ha fornito un feedback dettagliato su tutte le proposte di design.

“L’ampiezza e la creatività mostrate dai vari partecipanti ci hanno molto colpito e hanno espresso il grande spessore dei talenti in arrivo dalle nuove generazioni. Tuttavia, non è stato affatto semplice scegliere il vincitore”, ha commentato Turner.

Muvone, in quanto veicolo smart pensato per un mondo smart, che pone l’accento sulla privacy e sulla sicurezza individuale, è strettamente correlato allo human-centric design di Ford. Il concept fa proprio il linguaggio del design dell’Ovale Blu, dimostrandosi in grado di incontrare l’attuale infrastruttura urbana, aspetti che hanno contribuito a elevarlo al di sopra delle altre proposte.

Il secondo classificato è stato HALO Project, un’idea per un’app di mapping che aiuta gli utenti a scegliere percorsi in base alla sicurezza personale, piuttosto che il viaggio più veloce o più breve. Altre proposte includevano concept per la micro-mobilità come scooter elettrici e dispositivi da guidare, ma anche idee dedicate ai veicoli più grandi, come un van elettrico, un veicolo con autista senza conducente e un veicolo che potrebbe essere trasformato da un’auto sportiva a un van, grazie alla pressione di un pulsante.