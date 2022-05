Il mercato italiano premia Alfa Romeo

Ad aprile il mercato registra un crescente interesse verso Giulia e Stelvio, che consente ad Alfa Romeo di chiudere il mese con risultati eccellenti, attestandosi su una quota dell’1%.

Forti del recente lancio delle versioni di Giulia e Stelvio Estrema e in uno scenario sempre più competitivo, Stelvio si conferma leader nel segmento D-SUV mentre Giulia è la sedan più venduta tra le berline a motore termico di segmento D con quasi il 60% di quota.

Significativo il contributo del comparto Fleet & Business, dove Stelvio è leader indiscusso tra i D-SUV con una quota che sfiora il 20%.

La qualità espressa da un brand premium come Alfa Romeo non si valuta esclusivamente dai prodotti, ma anche dalla soddisfazione espressa dai clienti, che nel mese di aprile hanno assegnato un valore estremamente alto per il servizio ricevuto presso le concessionarie, sia per l’acquisto di una vettura nuova, sia per il post vendita.

Il punteggio ottenuto per il processo di acquisto di una vettura nuova ha superato i 96 punti su 100, mentre quello relativo ai servizi ha superato i 90 punti: entrambi i risultati confermano Alfa Romeo come Brand di riferimento premium.

A questo si aggiunge una nuova attenta gestione dei canali di vendita, con forte riduzione degli stock, che sta portando Alfa Romeo sempre più verso un modello “make to order”.

Sono le migliori premesse per accogliere l’attesissimo arrivo di Tonale, il primo suv compatto elettrificato del Biscione che ha registrato oltre 1.000 ordini ancor prima del suo esordio nelle concessionarie. Da oggi Tonale sarà protagonista di un suggestivo tour nazionale che toccherà 84 concessionarie per vivere esclusive preview del nuovo modello, all’insegna del design, dell’elettrificazione, della tecnologia, della dinamica di guida e della centralità del cliente. Sono i cinque pilastri che hanno dato vita a un modello strategico con cui Alfa Romeo evolve radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell’elettrificazione.