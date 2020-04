Il museo virtuale Citroën Origins si arricchisce di immagini d’archivio

Inaugurato nel 2016, il museo virtuale Citroën Origins è uno spazio privilegiato che offre un’esperienza immersiva nella storia della Marca. All’interno di questo museo, tutto è permesso, anche sedersi al volante dei modelli iconici Citroën.

In questo periodo di distanziamento sociale in numerosi Paesi del Mondo, l’informazione e l’accesso ai contenuti sono fondamentali. Dopo aver aperto la sua piattaforma editoriale che guarda al presente e al futuro, Citroën ora offre la possibilità di esplorare il passato con il suo museo virtuale Citroën Origins che si arricchisce di contenuti audio-visivi provenienti dall’INA (Institut National de l’Audiovisuel) e raccolti all’interno della sezione VINTAGE RECORDS.

Questo viaggio attraverso il tempo è organizzato secondo 5 tematiche e sarà da scoprire nel corso dei mesi:

RITORNO VERSO CITROËN & YOU: Come la Marca ha sempre accompagnato le nostre vite, dai veicoli della Croce Rossa, alle prime vetture postali, fino ai viaggi per le vacanze, etc. RITORNO VERSO CITROËN & LE CELEBRITA’: Da Pompidou, a Roland Barthes o Bourvil, sono numerose le personalità che hanno guidato delle Citroën. RITORNO VERSO CITROËN & IL FUTURO: Il design e le tecnologie hanno segnato la storia di Citroën, come mostrano le immagini provenienti dall’INA. RITORNO VERSO CITROËN & L’AVVENTURA: Uno sguardo alle immagini sulle epopee, sulle crociere e sulle altre avventure automobilistiche nelle quali la Marca si è distinta, sin dalla sua nascita, attraverso i continenti. RITORNO VERSO CITROËN & I RECORDS: Attraverso le competizioni e i rally, le immagini daranno l’opportunità di ripercorrere i successi sportivi di Citroën.

I primi archivi di VINTAGE RECORDS si possono già scoprire:

http://www.citroenorigins.it/it/landing/vintage-records

Un secondo appuntamento è proposto su Citroën Origins sotto forma di podcasts inediti: (POP)ULAIRE con il filosofo Luc Ferry. Nel 1919, André Citroën ha dato il suo nome alla Marca automobilistica che aveva appena creato, e si era anche dato una missione: rendere l’Automobile accessibile alla maggior parte delle persone. Da quel momento, Citroën diventa una Marca popolare. Ma quali sono le ragioni della popolarità? E’ Luc Ferry a rispondere alla domanda attraverso 5 file audio di circa 5 minuti ciascuno, diffusi ogni settimana a partire dal 9 aprile in Citroën Origins.

Il filosofo, che all’interno di Le Figaro mette regolarmente le sue conoscenze a disposizione di tutti per far comprendere il mondo in cui viviamo e l’attualità, attraverso (POP)ULAIRE propone una riflessione che può essere storica, filosofica, ma anche tecnica. Il motivo, poco conosciuto, è che il filosofo è figlio di un preparatore di auto e lui stesso pilota esperto. All’interno del podcast, analizza la popolarità in tutti i suoi aspetti, mettendo in evidenza modelli iconici di Citroën:

Episodio 1: Come una Marca diventa popolare ?

Episodio 2: Essere popolare, significa essere universale. Come diventò la 2CV, con oltre 5 milioni di unità vendute.

Come diventò la 2CV, con oltre 5 milioni di unità vendute. Episodio 3: Essere popolare, significa essere utile. Come sarebbe stato il Type H sin dal suo lancio nel 1948.

Come sarebbe stato il Type H sin dal suo lancio nel 1948. Episodio 4: Essere popolare, significa rimanere popolare con il passare del tempo. Come nel caso della Méhari.

Come nel caso della Méhari. Episodio 5: Essere popolare, significa essere un simbolo. Come la DS, con il suo design e la sua tecnologia.

Attraverso questa serie prodotta con video accompagnati da un’elegante grafica, Luc Ferry unisce ricordi, conoscenze e riflessioni filosofiche in libertà. Cinque episodi che ci condurrano sulle strade del Sud della Francia oppure in Svizzera, attraverso lo spazio e il tempo, per uno splendido viaggio che possiamo fare anche restando nelle nostre case.

Il primo episodio di (POP)ULAIRE è disponibile in francese, su Citroën Origins: http://www.citroenorigins.fr/fr/landing/podcast-populaire

Lanciato nel 2016, Citroën Origins è un vero museo virtuale che contiene una collezione di oltre 80 modelli iconici Citroën ed è accessibile in 65 Paesi, con 2,7 milioni di visualizzazioni dal suo lancio. Propone un’esperienza immersiva inedita a bordo dei modelli, nelle immagini in 3D (interni/esterni) e nei suoni.

Nel 2019, l’anno del centenario della Marca, il sito ha valorizzato i fans di tutto il mondo, con la sua serie Citroën Générations. Dieci video da riscoprire in questo periodo di distanziamento sociale, per viaggiare dal Giappone all’Italia, passando dalla Slovenia e gli Stati Uniti. Collezionisti e aziende familiari: storie diverse tra loro per testimonianze piene di colore!

http://www.citroenorigins.it/it/landing/citroen-generations