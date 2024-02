Il nuovo crossover Renault 4 pronto a sfidare le convenzioni nel 2025

Nel cuore dell'innovazione automobilistica, come svelano le foto pubblicate da Autocar.co.uk Renault si appresta a lanciare una nuova era con il suo crossover R4, previsto per il 2025.

Frutto dell'ingegneria pionieristica e del design retro-futuristico, la R4 è destinato a distinguersi nettamente dalla recente R5 presentata a Ginevra. Nonostante condivida la piattaforma dedicata ai veicoli elettrici e il passo con la R5, la R4 promette caratteristiche di guida e un'estetica notevolmente diversificate.

Il cuore di questa rivoluzione è la piattaforma Ampr Small, una sintesi tra l'eredità della familiare piattaforma CMF-B di Renault e un layout completamente rinnovato, progettato per massimizzare la versatilità e accogliere batterie di diverse dimensioni. Questa piattaforma sarà adottata in vari passi, ospitando non solo il 4 e la R5, ma anche un futuro veicolo più grande e un potenziale nuovo modello Twingo a basso costo.

Secondo Vittorio d'Arienzo, ingegnere capo dei piccoli veicoli elettrici del Gruppo Renault, la nuovo R4 sarà significativamente più alto della R5, con un assetto che promette maggior comfort e una guida più morbida, grazie anche a un innovativo sistema di sospensioni posteriori multi-link. Questa tecnologia non solo garantisce un controllo superiore delle ruote ma ottimizza anche lo spazio per la batteria, essenziale per la dinamica di un veicolo elettrico.

Tuttavia, d'Arienzo avverte che, nonostante la morbidezza della guida, la nuova R4 E-Tech non riprodurrà l'esperienza "ultra-low-rate" e il leggendario comportamento stradale della Renault 4 originale. Le sfide poste dalla necessità di proteggere la batteria e gestire una coppia motrice superiore hanno richiesto un approccio innovativo alla configurazione delle sospensioni, permettendo di bilanciare confort e dinamica senza compromessi.

La nuova Renault 4 potrà contare su tre opzioni di motorizzazione elettrica a trazione anteriore, con la possibilità di integrare un secondo motore posteriore per una versione a quattro ruote motrici. Questo crossover non è solo un omaggio al passato, con il suo design ispirato al concetto 4Ever Trophy e dettagli retrò, ma rappresenta anche un passo avanti nell'evoluzione dei veicoli elettrici, combinando prestazioni, stile e sostenibilità.

La nuova R 4, Renault non solo conferma il suo impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, ma si prepara anche a riscrivere le regole del gioco nel segmento dei crossover elettrici. Il futuro è alle porte, e Renault è pronta a guidare il cambiamento.