Il nuovo Opel Vivaro-e è “International Van of the Year”

Il trofeo è stato consegnato da Johannes Reichel per conto della giuria internazionale IVOTY presso la sede Opel di Rüsselsheim. Nella stessa occasione Andreas Marx, responsabile Opel in Germania, ha ritirato il premio per la Germania.

“Il nuovo Opel Vivaro-e dimostra ciò che può fare un veicolo commerciale leggero elettrico a batteria”, ha dichiarato Lohscheller in occasione della consegna del trofeo, che si è svolta nel più rigoroso rispetto delle norme sanitarie. “Opel Vivaro-e offre la stessa capacità di carico delle altre versioni di questo modello, ma a emissioni zero. Tutto ciò viene confermato da un ambito premio come lo ‘International Van of The Year’. Siamo felici di aver ricevuto questo riconoscimento e ringraziamo gli esperti della giuria per il loro voto”.

Opel offre Vivaro-e in tre lunghezze – 4,6 metri (S), 4,95 m (M) e 5,30 m (L) – e in numerosi allestimenti, tra cui furgone e Life 9 posti. In base alla versione e al modello, Opel Vivaro-e può arrivare a un volume di carico di ben 6,6 metri cubi, con una portata di 1.200 chilogrammi.

I clienti possono scegliere tra batterie agli ioni di litio di due dimensioni, in base alle loro necessità: da 75 kWh per un’autonomia fino a 330 km oppure, per chi utilizza quotidianamente il veicolo in modo meno intenso, da 50 kWh con un’autonomia fino a 230 chilometri, entrambe nel ciclo WLTP1. Indipendentemente dalle dimensioni della batteria, Opel Vivaro-e permette ai professionisti di spostarsi senza compromessi ben oltre il famigerato “ultimo miglio”.