Il nuovo Torres è protagonista del tour m2onthebeach

Koelliker – importatore e distributore unico di KGMobility in Italia - annuncia l’arrivo sul mercato e in tutte le concessionare del Gruppo, del nuovo KGM Torres: il modello che inaugura il nuovo corso del Brand coreano (ex SsangYong).

Già esposto in anteprima europea all’Automotive Dealer Day 2023, il suv dal design moderno, robusto ed elegante, è protagonista del tour estivo m2onthebeach.

Per tutto il mese di agosto sarà possibile ammirare il Torres in una veste inedita, e sulle più belle spiagge d’Italia. Il 5 e l’8 agosto al Samsara di Riccione con Albertino e Wad; e poi a Porto Rotondo con “Get Far” Fargetta il 10 agosto presso il Blu Beach; il 19 agosto a Catania presso l’Afrobar Beach con i dj di m2o, e per concludere a Jesolo, il 27 agosto, con Bad Dolls nel beach club Terrazza Mare.

Per celebrare al meglio l’arrivo del suv, sarà possibile pre-ordinare la First Edition entro il 30 settembre, scaricando il coupon direttamente dal sito, e recandosi in concessionaria, per ottenere così manutenzione gratuita per i primi 5 anni.

Il nuovo Torres: le novità di prodotto del suv audace, avventuroso e sicuro di sè

La forza e la robustezza del nuovo Torres viene esaltata da linee tese e decise, coerenti ed omogenee tra loro, mentre nel frontale, la calandra viene incorniciata dai gruppi ottici sottili, trasmettendo sicurezza e padronanza della strada.

Anche gli interni sono stati ridisegnati: sul nuovo Torres è stato fatto un deciso passo avanti riguardo la quantità e la dimensione degli schermi digitali, che sono di serie su tutti gli allestimenti. Il quadro strumenti da 12,5” è totalmente digitale, e prevede l’integrazione di android e ios. Il sistema permette la gestione di molti servizi, dalla climatizzazione al blocco del differenziale posteriore al riscaldamento e raffreddamento dei sedili.

Dotata di Wireless charger e Ambient lights regolabili in 32 sfumature di diversi colori, la Torres è stata progettata per rispondere ad ogni necessità del guidatore.La plancia si sviluppa orizzontalmente con un design che amplia la sensazione di larghezza dell’abitacolo, ed è riccamente elaborata da inserti silver ed effetti tridimensionali. Il volante, multifunzionale e orizzontale nella parte bassa della corona, introduce contenuti da SUV di categoria superiore, già presenti su Rexton. I sedili, ergonomici e ben configurati, assicurano un elevato livello di comfort e il necessario “contenimento laterale” del busto e delle gambe in curva; i sedili posteriori, divisibili e ripiegabili, possono essere inclinati per aumentare il comfort a seconda delle esigenze dei passeggeri.

Il bagagliaio molto ampio pone il Torres ai vertici della categoria, assicurando spazio e ordine grazie alla sua capacità che va da 703 litri a 1.662 litri.