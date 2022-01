IVECO consegna 43 IVECO S-WAY, di cui 23 alimentati a LNG, a Fertrans

IVECO ha consegnato 43 IVECO S-WAY, di cui 23 alimentati a LNG, a Fertrans, azienda che si occupa di trasporti internazionali e noleggio.

Alla cerimonia di consegna, che si è svolta a Piacenza, hanno partecipato Emanuele Ferretti, amministratore delegato Fertrans, Stefano Repetti, presidente CRP Spa, e Marco Morsia, IVECO Area Manager and Key Account.



I 23 IVECO S-WAY alimentati a gas naturale, modello AS440S46T/P 2LNG, sono dotati di IVECO Hi-Cruise, climatizzatore automatico, Parking Cooler, rallentatore idraulico, Infotainment con navigatore e fari Full LED. Gli altri 20 IVECO S-WAY, modello AS440S46T/P, sono equipaggiati con Intarder, predisposizione ADR, spoiler superiore laterale, e riscaldatore indipendente. I 43 IVECO S-WAY, che verranno impiegati per il trasporto internazionale e noleggio, sono equipaggiati con Eco-roll ed Eco-switch, sistemi che garantiscono la massima efficienza dal punto di vista dei consumi.



L'IVECO S-WAY, il veicolo 100% connesso, ideale per la gestione delle flotte e la vivibilità a bordo grazie alle sue funzioni di connettività avanzata, se alimentato a LNG, rappresenta una soluzione ancora più green per la decarbonizzazione del settore.



Alessandro Oitana, IVECO Italy Market Medium & Heavy Business Line Manager, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi che Fertrans abbia scelto 43 dei nostri IVECO S-WAY, un veicolo altamente performante e sempre più apprezzato per le proprie caratteristiche di estetica ed efficienza. Inoltre, con l'inserimento nella propria flotta di 23 veicoli alimentati a gas naturale liquefatto, Fertrans otterrà una significativa riduzione delle emissioni e dell'azione inquinante, potendo sempre contare sul comfort e sui servizi di connettività dei nostri veicoli".



Emanuele Ferretti, amministratore delegato Fertrans, ha affermato: “Abbiamo scelto IVECO perché riteniamo che l’IVECO S-WAY LNG sia la scelta migliore nella prospettiva della transizione ecologica, vista la sua efficienza nei consumi e nei costi di gestione, permettendoci l’impegno costante in prima linea nella riduzione delle emissioni di CO2. Inoltre, abbiamo un rapporto consolidato negli anni con il dealer CRP, la cui nuova ed apprezzata gestione con competenza e professionalità - in questo momento storico in così rapida evoluzione - ci sta offrendo opportunità sinergiche per l’ampliamento del nostro parco circolante”.



Stefano Repetti, Presidente di CRP, ha commentato: “E’ motivo di grande orgoglio per la mia concessionaria fornire a Fertrans 43 IVECO S-WAY. Inoltre, i 23 IVECO S-WAY alimentati a gas naturale liquefatto permettono di abbattere le emissioni di CO2 fino al 95%, contribuendo così in maniera efficace al processo di decarbonizzazione del settore".



Fertrans, azienda fondata nel 2002, vanta esperienza e passione trasmesse di generazione in generazione. La sede operativa dell’azienda si trova ad Alseno (PC), nel cuore della Pianura Padana.



La consegna è stata curata dal Centro Riparazioni Piacentino Spa, concessionaria IVECO di riferimento per le province di Piacenza, Lodi e Pavia. Dalla sua fondazione, che risale al 1958, CRP si impegna in una costante crescita, basata sul raggiungimento e sul mantenimento della qualità del servizio offerto ai propri clienti.