Jeep Avenger si aggiudica il design award “autonis”

Jeep® Avenger offre l’alimentazione 100% elettrica, design e capability tipicamente Jeep ed eccezionale storage in dimensioni compatte, una combinazione che non convince solo i tantissimi clienti:

Avenger ha vinto con il 53% dei voti e si è assicurata quindi l’ambìto design award “autonis” nella categoria “Small SUV/Off-Road Vehicle”. Il premio “autonis” presenta una vasta selezione tra le più importanti nuove uscite degli ultimi dodici mesi. In totale, i lettori hanno potuto scegliere tra 105 modelli di automobili in undici diverse classi.

Jeep® AvengerJeep Avenger è un SUV compatto, lungo 4,08 metri, che si colloca nel segmento in rapida crescita dei B-SUV, il secondo più grande comparto europeo in termini di volumi di vendita. Conquista una clientela dall’attitudine dinamica e attiva, alla ricerca di un SUV dalle dimensioni compatte, ma che offra comunque ampi spazi e possibilità di carico. Progettata e costruita come una Jeep fin dal primo giorno, Avenger racchiude il DNA di Jeep in un SUV compatto con una commistione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia. Non a caso, secondo i dati Dataforce, Jeep Avenger è stato il B-SUV elettrico più venduto in Italia nel periodo gennaio-agosto 2023.

Con un’autonomia elettrica che arriva sino a 400 chilometri nel ciclo combinato WLTP* e sino a 550 chilometri nel ciclo urbano, il gruppo propulsore elettrico abbina un nuovo motore elettrico da 400 Volt a 115 kW (156 CV) e 260 Newton metri di coppia, con una batteria da 54 kWh, anch’essa nuova.Il lancio di Jeep Avenger sulle strade europee segna l’inizio di una nuova fase dell’elettrificazione del brand Jeep, che produrrà quattro veicoli full electric entro il 2025. Entro la fine del 2030, tutte le nuove automobili del brand Jeep vendute in Europa saranno elettriche al 100%.