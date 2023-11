Jeep Compass 4xe incontra il benessere delle terme di Zurzach

Jeep® Compass 4xe offre la possibilità di percorrere sino a circa 50 km a zero emissioni, grazie alla modalità Electric.

Al contempo, sono garantite le migliori prestazioni off-road che fanno parte della lunga storia del brand. Il percorso di Jeep verso la "libertà a zero emissioni" prosegue con grande velocità, e concretizza i vantaggi che esprime il numero zero: nessuna emissione durante la guida, assenza di rumore, di vibrazioni e di esalazioni.

Ma il numero zero si applica anche al cambio, che con la guida elettrica diventa mono-rapporto, quindi perfettamente fluido e senza strappi, poiché non ci sono passaggi da una marcia all'altra. Una novità che si apprezza tanto nell'uso cittadino, quando sono d'obbligo le basse velocità, quanto sui ripidi tornanti alpini, dove la salita avviene senza incertezze.

Alle zero emissioni si accompagna l'attività del modulo di recupero dell'energia, con cui in fase di decelerazione e frenata, preziosa energia viene stivata nella batteria di trazione. Con Jeep Compass 4xe, durante la discesa dalla sommità di un passo alpino, ogni pressione sul pedale del freno porta a guadagnare kWh di energia, che estendono in maniera evidente l'autonomia nella guida Electric a zero emissioni.

Un ulteriore beneficio con cui si esprime la modalità Electric, vista l'assenza di rumore in marcia, riguarda la percezione dell'ambiente circostante. Il semplice abbassamento del finestrino durante il passaggio in un bosco regala un’esperienza immersiva unica, con i suoni della natura che letteralmente avvolgono Jeep Compass 4xe ed i suoi passeggeri.

Si crea quindi uno stato di benessere, che rientra a pieno titolo nello spirito con cui Jeep guarda al futuro dell'esplorazione su quattro ruote, partendo dall'originale concetto di avventura.

Trasformare questo benessere in wellness diventa ancora più facile scegliendo di raggiungere la località di Bad Zurzach, nel Cantone svizzero di Argovia, a poca distanza da Zurigo. Questa località affonda le sue radici nel 1914, quando fu scoperta per caso una sorgente d’acqua calda durante le operazioni di trivellazione della salina. Dal 1955 questa fonte sgorga in superficie da una profondità di circa 400 metri.

Oggi le terme di Zurzach rappresentano uno tra i più grandi bagni termali della Svizzera, e sono diventate una tappa fondamentale per i numerosi estimatori del wellness, grazie alla completezza della struttura.

Nell’area esterna l’acqua termale piacevolmente calda è presente in quattro piscine, anche durante la stagione invernale, mentre di sera le luci subacquee creano un’atmosfera magica nella piscina benessere. Nell’area interna, altre quattro piscine assicurano un’esperienza variegata con al centro il bagno salino intensivo: garantisce un relax profondo grazie all’alto contenuto di sale, all’ambiente magico della grotta e alla musica subacquea.

Il bagno terapeutico può essere completato dall’effetto stimolante del calore delle saune, con una esclusiva area nella torre di trivellazione, ispirata alla storia delle trivellazioni saline di questa località. I bagni di vapore, una piscina di acqua fredda, un elegante bar e l’area lounge assicurano un’esperienza di benessere pronta a coinvolgere anche i piccoli ospiti, che possono divertirsi sia all’interno nella piscina per bambini Papa Moll, sia all’esterno nel parco giochi acquatico.