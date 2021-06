Jeep Gladiator: c’è anche il sistema UconnectTM di quarta generazione

La nuova Jeep Gladiator offre il sistema UconnectTM da 8,4” NAV dotato di interessanti funzionalità di comunicazione, navigazione e intrattenimento. Il sistema UconnectTM 8.4 NAV include funzionalità intuitive, maggiore potenza di elaborazione, tempistiche di avviamento più veloci, touchscreen con grafiche ad alta risoluzione e connettività Apple CarPlay e Android Auto per la comunicazione vivavoce, la navigazione e il voice texting. La nuova Gladiator dispone inoltre di una connettività all’avanguardia al fine di soddisfare le necessità di clienti sempre più esigenti, grazie ai nuovi Uconnect™ Services con funzionalità accessibili tramite diversi touchpoints, tra cui l’app mobile My Uconnect, lo smartwatch, il sito web, i pulsanti sul cielo vettura e la radio. Disponibili su tutti gli allestimenti, i servizi Uconnect™ Services offriranno una connettività di bordo e ‘da remoto’ avanzata e una serie di servizi utili per la sicurezza e il comfort.

Tramite l’app My Uconnect il cliente potrà ad esempio verificare il livello di carburante, aprire e chiudere le porte, attivare le luci, visualizzare facilmente l’ultima posizione del proprio veicolo e molto altro. Inoltre in caso di guasto il pick-up metterà subito in contatto il guidatore con un operatore per l’invio dell’assistenza, o in caso di necessità con il servizio clienti per ricevere supporto. Oltre a questi servizi inclusi nel prezzo del veicolo, completano la gamma alcuni pacchetti opzionali, come il My Alert e il My Fleet Manager, facilmente acquistabili dall’e-commerce dedicato all’offerta di servizi connessi a valore aggiunto.

Grazie al servizio My Alert il cliente potrà monitorare il proprio pick-up costantemente, ed essere informato in caso di tentato furto, spostamento della propria vettura o manomissione della Uconnect™ Box, e ricevere supporto per il recupero. Con l’innovativo e completo pacchetto My Fleet Manager in fase di lancio, le aziende clienti potranno inoltre gestire la propria flotta di veicoli connessi ed avere un pieno controllo su di essa.

Alcuni dei nuovi servizi Uconnect™ Services sono già disponibili mentre altri saranno integrati in un secondo step.

