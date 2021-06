Jeep Gladiator: dentro è molto meglio di un…pick-up!

Salendo a bordo del nuovo Jeep Gladiator, la sensazione inziale è quella di trovarsi in un ambiente comodo, moderno, sicuro, elegante e piacevole, impreziosito da materiali di ottima qualità, sedili comodi come poltrone e il giusto spazio per tutti i passeggeri.

Gli interni della nuova Jeep Gladiator, quindi, si contraddistinguono per l’inconfondibile e autentico stile, per il comfort (apprezzabile anche nei percorsi in fuoristrada), per funzionalità e versatilità, grazie ai numerosi vani portaoggetti nel pianale, come il cassetto estraibile sotto i sedili della seconda fila con chiusura a chiave; i vani chiusi dietro lo schienale dei sedili posteriori o le tasche a rete che si estendono per tutta la lunghezza delle porte. Caratteristica esclusiva nel segmento sono, inoltre, gli interni completamente lavabili: questo è un aspetto che verrà apprezzato dai fuoristradisti puri che, nei loro raid, normalmente, si conciano ben bene e hanno sempre il timore di sporcarli.

Funzionale è anche il nuovo supporto posto nel vano porta oggetti, sotto il sedile della seconda fila, che consente di riporre le viti e i bulloni delle coperture, delle porte e del parabrezza ripiegabile quando si viaggia. Inoltre, sul coperchio della scatola sono riportati il numero di bulloni e la loro corretta posizione di conservazione all'interno.

Fedele alla tradizione del marchio, la plancia presenta forme pulite e linee scolpite che si abbinano perfettamente al design orizzontale del cruscotto con finiture che variano in base all'allestimento. Per aumentare il comfort a bordo, i sedili della prima fila e lo sterzo sono riscaldabili (a richiesta) mentre quelli della seconda fila possono essere ripiegati per consentire l’accesso all’area di carico sul retro della cabina e per ampliare lo spazio a disposizione per il trasporto di oggetti ingombranti. Una delle cose più belle sono il touchscreen da 8,4" del sistema UconnectTM di quarta generazione e il quadro strumenti con display TFT da 7". Quest’ultimo consente di scegliere tra più di 100 modalità di configurazione e visualizzazione dei dati, per un facile utilizzo durante la guida

Nulla da dire anche dal punto di vista della funzionalità: la nuova Jeep Gladiator, infatti, si fa apprezzare soprattutto per le dotazioni semplici e di facile utilizzo; per esempio, è di serie sulla Launch Edition e sulla serie 80° Anniversario, la telecamera frontale che consente di rilevare gli ostacoli sui percorsi off-road (a richiesta su Overland). La telecamera anteriore si trova al centro della griglia anteriore ed è attivabile attraverso un bottone sul display dello Uconnect. Adottato per la prima volta in assoluto su un modello Jeep, il dispositivo garantisce maggiore sicurezza non solo nella guida in fuoristrada ma anche negli spostamenti quotidiani. In più è dotata dell’utilissima funzione di autopulizia.

Per gli amanti e i cultorid ella musica in generale, si segnalano, infine, l’impianto audio Alpine a 9 altoparlanti, con subwoofer posteriore incluso, amplificatore a 12 canali da 552W e l’altoparlante Bluetooth wireless portatile. Quest’ultimo, disponibile come optional, oltre ad essere ricaricabile in marcia, è impermeabile e resistente alla polvere. Basti pensare che l’utilizzo in acqua è possibile fino ad un massimo di 90 cm per oltre 30 minuti. Inoltre, può essere collegato all'altoparlante wireless di un’altra Jeep Gladiator e caricare altri dispositivi attraverso la porta USB in dotazione. Grazie all’altoparlante wireless – non si è mai visto su nessun pick-up – i clienti possono portare con loro la propria musica durante qualsiasi viaggio, che sia per raggiungere la spiaggia, in città o durante avventure su percorsi in fuoristrada.

RMMedia