Jeep protagonista della quindicesima edizione di “Motor Bike Expo"

Il marchio Jeep ® sarà protagonista della quindicesima edizione di “Motor Bike Expo”, in programma a Veronafiere dal 27 al 29 gennaio:

si tratta della più grande fiera al mondo dedicata alla personalizzazione della moto, che coinvolge tutti i settori: dallo street al racing, dall’offroad all’adventouring con centinaia espositori da tutto il mondo. A questo appuntamento che si fonda sulla passione, sull’autenticità, sulla libertà, sullo spirito d’avventura non poteva mancare il marchio Jeep, che condivide ed esprime gli stessi valori.

Gamma SUV Jeep ® 4xe: da due anni la più venduta in Italia nel mercato LEV



Per le tre giornate dell’evento, il brand ha strutturato un programma ricco che coinvolgerà il folto pubblico. Sarà presente un’area dove ammirare l’intera gamma di SUV Jeep dotati della tecnologia ibrida plug-in 4xe, ormai il nuovo paradigma 4x4 del brand capace di coniugare le proverbiali qualità nell’utilizzo in fuoristrada con sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida.

La tecnologia ibrida plug-in 4xe equipaggia sia i SUV made in Italy Compass e Renegade, che hanno dato il via al percorso del brand verso la mobilità sostenibile con “emissioni zero” quando si guida in modalità elettrica insieme alla sicurezza all-terrain della trazione eAWD, sia l’icona Wrangler 4xe, l’esemplare Wrangler più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzato mai introdotto in Europa. Nel 2022, così come già nel 2021, il mercato italiano ha premiato la tecnologia 4xe: il marchio Jeep può infatti vantare la leadership del mercato “alla spina”, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, grazie a una quota del 16,3% tra tutti i modelli LEV. Non solo: Jeep Compass è la numero uno del mercato autovetture LEV e nel segmento C-SUV primeggia con una quota del 23% mentre Renegade è seconda e domina nel segmento B-SUV con una quota del 52%.

Emozionanti test drive sul celebre Truck Jeep



Sarà poi possibile provare le impareggiabili doti off road di ogni SUV Jeep 4xe: l’area esterna ai padiglioni di Veronafiere, infatti, ospiterà un percorso per un test drive, tra ostacoli, saliscendi tortuosi, e il pubblico potrà avvalersi della competenza degli istruttori ufficiali per l’intera durata della manifestazione. Attenzione ed entusiasmo particolari per il celebre Truck Jeep, che consente di cimentarsi in prove straordinarie e più adrenaliniche: attraverso un processo completamente automatizzato, diventa uno spazio espositivo Jeep di 1200 m2 dotato di due pareti led, una Wall Box per ricaricare i SUV Jeep 4xe e soprattutto un ponte alto 9 metri e dotato di bascula con una pendenza di 45°.