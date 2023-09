jJep Avenger leader in Europa nel segmento B-SUV 100% elettrici

Jeep® Avenger 100% elettrica guida la crescita del marchio Jeep nel segmento B-SUV del mercato europeo, caratterizzato da una forte concorrenza.

L’Auto dell’anno 2023 ha fatto registrare più di 40.000 ordini dal momento del suo lancio in occasione dell'edizione dello scorso anno del Salone dell’automobile di Parigi.

Sulla spinta delle vendite di Avenger nel periodo tra gennaio e agosto di quest’anno, il brand Jeep ha registrato un incremento dei volumi nel segmento B-SUV del 33,5% rispetto allo scorso anno, che corrisponde a più del doppio della crescita dell’intero segmento (+12,8%). Negli ultimi tre mesi, le prime consegne di Jeep Avenger in altri mercati hanno contribuito alla crescita delle vendite del marchio nel segmento.

Il successo commerciale di Jeep Avenger è stato accompagnato da un ampio riconoscimento degli addetti ai lavori per il primo SUV totalmente elettrico prodotto dal brand. Progettato e prodotto in puro stile Jeep, Jeep Avenger ha già ottenuto 10 premi di settore, tra cui quelli di Auto dell’anno 2023, di Best Family SUV nell’ambito dello Women’s World Car of the Year 2023 e di Electric Car of the Year ai Top Gear UK Awards.

Oltre il 40% degli ordini confermati sono per il modello BEV, a dimostrazione del crescente interesse dei clienti per la versione elettrica di Jeep Avenger.

Il successo della nuova Jeep Avenger è stato accompagnato da una forte crescita nelle vendite di Jeep Renegade, che tiene il passo con i volumi registrati lo scorso anno, con oltre 32.000 esemplari immatricolati rispetto ai 31.705 immatricolati nello stesso periodo nel 2022.

Eric Laforge, Head of Jeep Brand Europe, ha dichiarato: “Jeep Avenger è stata progettata per soddisfare pienamente le esigenze dei clienti europei, come dimostrano gli straordinari risultati che la vettura sta registrando in tutto il continente. Al successo di Jeep Avenger si aggiungono anche gli ottimi risultati di vendita di Jeep Renegade, che registrano un incremento rispetto allo scorso anno, a dimostrazione che i due veicoli si integrano a vicenda offrendo due alternative ecologiche e convincenti completamente diverse nel competitivo mercato dei B-SUV”.

Avenger e Renegade sono due veicoli complementari che guidano la crescita del marchio Jeep nel segmento dei B-SUV LEV. In Europa, Jeep si attesta al quinto posto, con una quota di mercato nel segmento dei SUV pari al 10,6% (rispetto al 9,6% dello scorso anno), mentre in Italia il marchio domina il segmento con una quota di mercato del 49,9%.

Anche in Italia, Renegade è uno dei veicoli preferiti dai clienti e fa registrare ottimi dati di vendita, dominando il segmento dei B-SUV con una quota di mercato del 7,8% rispetto al 7,4% dello scorso anno, mentre la percentuale del marchio sale all’11,4% se combinata con la quota di mercato del 3,6% di Avenger.

Inoltre, il marchio Jeep sta ottenendo ottimi risultati anche in Germania, Spagna, Polonia e Paesi Bassi, con una quota di mercato a due cifre.

100% elettrica, 100% Jeep®Avenger racchiude il DNA di Jeep in un SUV compatto con una commistione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia. Pura espressione di “concentrated freedom”, Avenger offre le prestazioni tipiche di Jeep in un formato compatto, per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni, tanto su strada quanto nei percorsi off-road. Il nuovo gruppo propulsore comprende un motore elettrico da 400 volt che offre un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città, per viaggiare senza pensieri. Inoltre, grazie alla sua capacità di ricarica rapida, bastano tre minuti per il pieno quotidiano per percorrere 30 chilometri.

Jeep Avenger è disponibile in quattro allestimenti, ognuno dei quali ha una missione specifica: Avenger – un nuovo modo di vivere l’avventura, Longitude – il lato elegante della “capability”, Altitude – maggiori contenuti tecnologici e carattere esclusivo e Summit – il manifesto della libertà. Dai dati risulta che l’80% degli esemplari di Jeep Avenger venduti appartengono ai due allestimenti di livello superiore (Altitude e Summit). Il colore preferito è Vulcan (nero), con i 30% delle vendite totali.

Jeep Renegade è uno dei veicoli preferiti dai clienti nel segmento B-SUV, Jeep Renegade unisce caratteristiche off road straordinarie con dimensioni e uno stile perfetti per la guida in città. Renegade è il veicolo adatto per gli spostamenti brevi in città grazie alla sua agilità e maneggevolezza, ma al tempo stesso è anche il SUV ideale per andare alla scoperta di nuovi percorsi off-road. Jeep Renegade è disponibile nella versione 4xe Plug-in Hybrid in cui il propulsore Turbo T4 è abbinato a un potente motore elettrico, a garanzia di migliori prestazioni e di un comfort assoluto.