Kia accelera sui materiali sostenibili per i nuovi modelli

Kia ha svelato i dettagli dei ‘10 must-have sustainability items’

che definiscono le linee programmatiche per il maggiore impiego possibile di materiali sostenibili su tutti i prossimi nuovi modelli che arriveranno sul mercato.

La lunga esperienza di Kia nell’utilizzo di materiali sostenibili risale al lontano 2014 con la bioplastica e la biofibra ottenute dalla canna da zucchero ed introdotte sul modello Soul EV. Kia da allora non si è mai fermata nello sviluppo e ha continuato a perseguire la sostenibilità in tutte le sue declinazioni ed oggi è in grado di proporre una vera e propria gamma di componenti di origine vegetale e di PET riciclato, ottenuto anche dalle reti da pesca disperse negli oceani, utilizzato ad esempio nella realizzazione dei tessuti e dei tappetini per gli interni.

Ora, come ulteriore importante passo verso il raggiungimento del traguardo della carbon neutrality entro il 2045, Kia ha svelato altri dettagli della sua Design Sustainability Strategy. E’ una strategia, articolata in tre passaggi, che punta a raggiungere la sostenibilità su larga scala, fornendo al contempo le migliori soluzioni relative ai materiali per tutte le nuove linee di modelli.

Il primo intervento si concretizza nell’eliminazione totale dell'uso della pelle di origine animale su tutti i nuovi prodotti. Il secondo passo riguarderà l’applicazione dei 10 must-have sustainability items su tutte le nuove linee di modelli, a partire da EV9. Infine, come ulteriore impegno, Kia continuerà ad investire in programmi di test e sviluppo per accelerare l'implementazione della bio-fabrication, evidenziando la sua assoluta dedizione al progresso delle tecnologie sostenibili.