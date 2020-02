Kia festeggia 15 anni di partnership con Asiva

Kia celebra 15 anni di orgogliosa collaborazione in Valle d’Aosta. Grazie all’accordo che dal 2005 stringe Asiva, il Comitato Regionale Valdostano della Federazione Italiana Sport Invernali, al marchio coreano, Kia rinsalda ancora di più il già forte sodalizio che la lega alla montagna. Forte di una tradizione che da anni vede Kia impegnata in prestigiose e importanti collaborazioni e attività di marketing sul territorio valdostano, il traguardo siglato dalla partnership con Asiva è motivo di orgoglio per chi ha sempre creduto nella comunità montana per la promozione dei propri prodotti. Un sodalizio che oggi si rinnova coinvolgendo direttamente a livello locale la rete vendita di Kia.

“Celebrare 15 anni di partnership con Asiva è molto importante per Kia perché è motivo per ribadire come il nostro marchio si rispecchi nei valori dello sport e non da meno trovi nella montagna un ambiente naturale per la propria affermazione – spiega Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Motors Company Italy – In questi anni ci siamo concentrati con Asiva sulla sponsorizzazione del circuito regionale delle competizioni di Snowboard, una disciplina giovanile e dinamica che rispecchia l’energia e la forza emergente di un marchio come Kia. Vedere ogni domenica della stagione invernale gli atleti valdostani competere con il nostro logo sul pettorale di gara è sicuramente motivo di grande soddisfazione”.

In questi 15 anni di sponsorizzazione, Kia ha scelto di puntare sul branding delle gare di snowboard per ragazzi all’interno del circuito “Kia Snowboard challange”. Partita nel dicembre 2019, il circuito Kia terminerà a marzo coinvolgendo circa 150 atleti/gara.

“La consolidata e proficua collaborazione con KIA è per noi un grande motivo di orgoglio - spiega il Presidente dell’Asiva Marco Mosso -, perché negli anni abbiamo condiviso i profondi valori del mondo degli sport invernali e della montagna, sostenendo in modo concreto i giovani atleti valdostani che con impegno, passione e determinazione ambiscono ai più prestigiosi successi nazionali e internazionali sapendo di avere vicino un partner di prestigio come KIA. L’impegno dell’Asiva per l’attività sportiva invernale della Valle d’Aosta sarà sempre maggiore e grazie alla collaborazione con KIA potremo raggiungere i tanti obiettivi che ci siamo proposti”.

Di grande prestigio l’avvio di stagione, a dicembre, con la stazione di Breuil-Cervinia che ha ospitato, per il terzo anno consecutivo, una tappa della Coppa del Mondo di Snowboardcross. A febbraio l’avvio delle gara del circuito regionale Kia Snowboard Challenge, con la disputa di due Big Air e uno Slopestyle, entrambi nello Snow Park CourmaRider di Courmayeur.

Intensa l’attività del mese di marzo, con uno Slopestyle e due Snowboard a Breuil-Cervinia, un altro Slopestyle e un Big Air a Pila e, a chiudere le quattro settimane di gare, altri due Snowboardcross, a Courmayeur e a Breuil-Cervinia.

Chiusura da fuochi d’artificio ad aprile, con la disputa dei Campionati italiani di tutte le specialità e categorie, a Breuil-Cervinia: Snowboardcross, Gigante e Slalom Parallelo, Slopestyle e Big Air, tutto nelle date comprese tra l’1 e il 9 aprile.