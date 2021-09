Kia, è il brend più attento alla propria rete

In una scala di valutazione da 1 a 5, Kia ha totalizzato un punteggio di 4,54 (contro una media nazionale di 3,89).

Kia è il brand più attento nella cura delle relazioni con la rete dei propri dealer. È quanto è emerso dalle premiazioni dell’edizione 2021 di DealerSTAT, il riconoscimento targato Automotive Dealer Day che è stato consegnato all’amministratore delegato di Kia Italia, Giuseppe Bitti, durante la seconda giornata dell’evento B2B organizzato da Quintegia, azienda riferimento per il settore automotive che si occupa di innovazione attraverso ricerca, competenze e networking.

“Ricevere questo premio ci riempie di gioia. Questo è un riconoscimento che valorizza il lavoro quotidiano svolto da Kia Italia nella costruzione di un rapporto con la rete dei concessionari basato sulla trasparenza, il dialogo e la voglia di crescere insieme – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Kia Italia, Giuseppe Bitti – Un anno fa ci trovavamo in piena pandemia e tutti noi conosciamo gli sforzi che insieme alla rete abbiamo dovuto sostenere per poter ripartire insieme ed affrontare le sfide del mercato. Nell’ultimo anno, complice la trasformazione del brand, abbiamo ulteriormente focalizzato la nostra attenzione verso la customer centricity e il premio che ritiriamo è la riprova che stiamo percorrendo la strada giusta”.

Giunto alla diciottesima edizione, lo studio DealerSTAT punta ad indagare la soddisfazione dei dealer nei confronti delle case auto con una rilevazione che, tra il 25 maggio e il 2 luglio, ha coinvolto 30 marchi e quasi il 60% dei dealer italiani, per un totale di 1.243 questionari raccolti. Una delle aree monitorate dall’Indagine è l’ingaggio della rete, composta anche da un quesito per valutare la qualità della relazione con i marchi rappresentati dai concessionari italiani di autovetture. E proprio su questo specifico aspetto Kia ha ottenuto il punteggio più alto con una valutazione pari a 4,54 (in una scala da 1 a 5), rispetto alla media Italia di 3,89.