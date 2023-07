Kia sceglie il palcoscenico di Goodwood 2023 per il debutto della EV9

L'attesissimo SUV EV9, destinato a scrivere un nuovo capitolo della mobilità sostenibile, è stato presentato allo storico e prestigioso Goodwood Festival of Speed nel Sussex, in Inghilterra.

Dopo la presentazione statica di maggio a Francoforte, in Germania, EV9, primo pionieristico modello ad applicare i principi della Design Sustainability Strategy del brand affronta la sua prima passerella dinamica in Europa, a dimostrazione dell'impegno di Kia per il design all'avanguardia e per la mobilità sostenibile. Dal 13 al 16 luglio, sono attesi più di 200.000 visitatori allTitolo 2'importante evento automobilistico estivo, famoso per l’iconica cronoscalata, con milioni di persone che seguiranno la trasmissione a livello mondiale.

EV9, il sofisticato SUV completamente elettrico di Kia, a Goodwood, durante tutta la durata della manifestazione, affronterà più volte l’iconica cronoscalata con al volante la pilota professionista Jade Paveley. EV9 sarà esposto nel "First Glance Paddock". Nella "Electric Avenue" del festival i visitatori potranno ammirare e conoscere l’avveniristico SUV. Un team di tecnici Kia sarà a disposizione per rispondere alle domande e fornire approfondimenti.

Il Festival of Speed di Goodwood è la più grande manifestazione automobilistica al mondo organizzata in una tenuta privata e rappresenta la celebrazione della car culture e di tutte le innovazioni del mondo automobilistico, compreso il motorsport. Ogni estate espositori, produttori, giornalisti, collezionisti ed appassionati accorrono entusiasti per quello che è diventato un appuntamento irrinunciabile.

Quest’anno gli appassionati possono seguire gli eventi del Goodwood Festival in livestream .