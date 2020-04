Kia Soul EV e Kia Telluride dominano al World Car Awards 2020

La giuria del premio World Car Awards è stata sedotta dal design fortemente distintivo e dalla funzionalità senza uguali di Kia Telluride. Due dei tanti punti di forza di questo grande SUV, che ha già ricevuto ben 70 premi da quando è arrivato sul mercato nel 2019, tra cui il North American Utility Vehicle of the Year e il MotorTrend SUV of the Year.

L’elettrica Soul EV è stata invece incoronata come auto ideale per la città dalla giuria del World Car Awards non solo per la combinazione zero emissioni con elevate prestazioni e autonomia superiore, ma anche per le dimensioni ideali e la personalità delle forme che esaltano la funzionalità.

“Tutti in Kia sono davvero onorati di ricevere non solo uno, ma due premi dalla giuria del World Car of the Year", ha dichiarato Thomas Schemera, Executive Vice President and Head of Product Division at Kia Motors Corporation. “Questo premio è uno tra i più combattuti nel settore automobilistico mondiale, e I riconoscimenti ottenuti dimostrano che Telluride e Soul EV sono entrambi veicoli davvero eccezionali. Questi premi testimoniano i talenti e gli sforzi di una squadra globale, che si sforza tutta nel creare automobili desiderabili, di alta qualità e funzionali”.

Kia Telluride si ricorda viene venduta in Nord America e in molti altri mercati. E’ un grande SUV che può portare fino a 8 persone. Design deciso, abitacolo molto spazioso e funzionale, ha trazione integrale e sistemi di aiuto alla guida per offrire il massimo della sicurezza e tranquillità a chi la conduce e a chi la vive come passeggero. Kia Telluride è un vero SUV che non teme alcun compito gli si imponga.

Kia Soul EV è l’elettrica versatile per eccellenza grazie alla possibilità di averla o con pacco batteria da 39.2 kWh o da 64 kWh che assicura una autonomia di 452 chilometri (secondo il ciclo omologativo WLTP), ma soprattutto forte di un rapporto prezzo-contenuti ineguagliabile e una serie di tecnologie avanzate che spaziano dai sistemi di sicurezza alla tecnologica frenata rigenerativa con cui si può arrivare a massimizzare l’autonomia tra una carica e un’altra.

Il World Car Awards è una associazione no profit che assegna premi tramite una prestigiosa giuria composta da 86 giornalisti del settore automobilistico di tutto il mondo.