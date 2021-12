L'80% degli automobilisti europei vogliono passare al Green

Il cambiamento climatico è una grande preoccupazione per gli europei. È quanto emerge da uno studio Ipsos dedicato all’ambiente ed alla mobilità elettrificata in Europa, che vede il 62% degli europei aver modificato i propri comportamenti per combattere il riscaldamento del pianeta e l’inquinamento.

Inoltre, 8 europei su 10 vorrebbero assistere alla diffusione generalizzata dei veicoli elettrici e ibridi nel prossimo decennio. Questo contesto sociale impone un impegno collettivo, con forti attese nei confronti di tutta una serie di attori, dai governi alle aziende e, sotto questo punto di vista, i costruttori automobilistici sono in prima linea. Abbinare le aspirazioni ecologiche con il desiderio di ridurre il budget “per l’auto”, è la formula vincente.

Prezzo di acquisto troppo alto, autonomia ed incertezze a livello di infrastrutture e tempi di ricarica: ecco i principali ostacoli che impediscono, oggi, agli europei di approfittare pienamente della mobilità elettrificata. Più della metà degli europei aspetta che i costruttori automobilistici propongano veicoli elettrici economicamente accessibili.

Una filosofia di vita perfettamente incarnata da Dacia, con Spring, la nuova city car 100% elettrica, accessibile a tutti. Con un’autonomia che può raggiungere i 305 km in ambiente urbano nel ciclo WLTP city e 230 km nel ciclo WLTP combinato, Dacia Spring è l’ideale per gli spostamenti quotidiani, senza precludere l’accesso anche alle strade a lunga percorrenza. Dato che la media europea degli spostamenti con le city car è di una trentina di chilometri al giorno, una ricarica completa della sua batteria basta tranquillamente per una settimana.

Con la sua semplicità di utilizzo e di ricarica ha conquistato i clienti di tutta l’Europa, con circa 40.000 ordini effettuati in soli 8 mesi. Se i clienti Dacia sono già convinti della filosofia della Marca, con Spring la conquista si spinge ben oltre. Infatti, 8 clienti Spring su 10 sono al loro primo acquisto di un veicolo Dacia. Questo modello accessibile a tutti riscuote il consenso unanime degli acquirenti, conquistati da semplicità di utilizzo, design e prezzo.