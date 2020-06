L’Automobile Magazine assegna a Citroen il premio "Dinamismo commerciale"

Alla 41a edizione dei Trofei de L’Automobile Magazine, Citroën ha ricevuto il Trofeo "Dinamismo commerciale" per l'anno 2020. Ogni anno L’Automobile Magazine assegna trofei a Brand ​​automobilistici e a privati, con l’obiettivo di premiare coloro che si sono distinti nel corso dell’anno.

I Trofei sono una collaborazione tra la redazione e i lettori. La redazione preseleziona tre candidati per ogni trofeo e i lettori e gli utenti di Internet partecipano alle elezioni finali. Per il 2020 sono stati selezionati sei temi, tra cui design, innovazione a bordo, energy management, dinamismo commerciale, risultati sportivi e passione.

Quest'anno, Citroën, Škoda e Suzuki erano in corsa per il trofeo "Dinamismo commerciale". I lettori e gli utenti di Internet hanno scelto di assegnare questo Trofeo alla Marca Citroën.

Nel 2019, Citroën ha registrato la crescita più forte tra i 10 Brand automobilistici più venduti in Francia nel mercato delle autovetture nuove, con una crescita 5 volte superiore a quella del mercato. Citroën ha raggiunto una quota di mercato complessiva dell'11,5% nel 2019. Questa eccellente performance sottolinea il successo dell'offensiva prodotto Citroën.

Amaury de Bourmont, Direttore Commerciale di Citroën Francia, ha commentato: "Un grande ringraziamento per questo Trofeo che condivido con tutto il mio team e le nostre reti di concessionari e agenti, fortemente impegnati quotidianamente per far vincere Citroën. Lo si deve a loro! In effetti, confermo l'eccezionale dinamica commerciale della nostra Marca nel 2019 e 2020 con risultati eccezionali nel mercato delle autovetture. Forti del nostro slancio, abbiamo molte risorse su cui contare, a partire dalla nostra gamma rinnovata e dal lancio di una vera offensiva in termini di elettrificazione, in particolare con Ami, SUV C5 Aircross Hybrid, ë-Jumpy, ma anche nuova C4 che avrà una versione 100% elettrica! E poi, possiamo contare su un altro grande vantaggio: sappiamo adeguarci costantemente e ora offriamo ai nostri clienti l’opportunità di ordinare online la loro futura auto. Anche questo significa essere una Marca “Inspired by you”! Grazie ancora per questo Trofeo e credetemi: non abbiamo finito di sorprendervi. Lunga vita a Citroën!"