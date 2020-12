La boutique Peugeot si prepara al Natale

Dal prossimo 8 al 25 dicembre 2020, la boutique online PEUGEOT consente ai Clienti di godere di buoni acquisto in base all’importo dei prodotti presenti nel carrello. Tra i 40 e gli 80 euro, viene generato automaticamente e caricato nel carrello un buono acquisto. A partire dagli 80 euro di valore di prodotti caricati nel carrello, l’utente ha la possibilità di scegliere tra un buono o regali che gli verranno proposti, nonché le spese di spedizione gratuite, usando i codici SPECIALGIFT & FREE.

I prodotti proposti nella boutique PEUGEOT sono numerosi e soddisferanno ogni tipo di pubblico.

I collezionisti possono optare per il cofanetto che rende omaggio ai 210 anni del Marchio, in un'edizione limitata di 210 pezzi, con targhetta numerata. Contiene due sculture interamente in resina in scala 1/43 che rappresentano la PEUGEOT L45, vincitrice a Indianapolis nel 1916, e la PEUGEOT e-LEGEND Concept, manifesto tecnologico per un futuro entusiasmante. Queste due riproduzioni sono firmate dai designer del PEUGEOT DESIGN LAB.

Gli amanti della Marchio potranno scegliere la versione da tavolo del Leone monumentale, vera icona del Brand, con finitura in metallo cromato. Lunga 28 centimetri e alta 10,5 cm, questa opera d'arte senza tempo progettata dai designer del PEUGEOT DESIGN LAB viene consegnata in una confezione nera.

Gli amanti della musica potranno godere appieno della loro passione con le Cuffie Listen wireless PEUGEOT FOCAL che offrono una qualità acustica eccellente. Gli auricolari hanno comode ed ergonomiche imbottiture in schiuma.

L'altoparlante MINO LEXON PEUGEOT 208 soddisferà anche gli amanti della musica. Creazione esclusiva per il Brand, questo altoparlante è ricaricabile e dotato di Bluetooth, ha un microfono ed una funzione che consente di gestirlo a distanza.

I bambini, poi, troveranno ciò che desiderano per Natale, magari la bicicletta PEUGEOT per la fascia di età 4-6 anni con il suo stile senza tempo. Dotata di telaio in alluminio, ruote da 16" e leve adatte alle mani dei bambini, sfoggia un decoro storico PEUGEOT.

Troverete molti altri prodotti nella boutique online, come porta carte in pelle PEUGEOT LEGEND, Art Toys, la bottiglia termica 3008, il plaid PEUGEOT LEGEND, ecc.