La MINI Cooper Electric raggiunge la valutazione massima nei test Euro NCAP

La sicurezza stradale continua a essere una priorità per MINI, che con la nuova Cooper completamente elettrica raggiunge il massimo riconoscimento nei test Euro NCAP, ottenendo le prestigiose 5 stelle.

Un risultato che conferma l’impegno del marchio nel garantire elevati standard di protezione sia per gli occupanti che per gli altri utenti della strada, rispondendo ai criteri sempre più severi imposti dal programma di valutazione europeo.

Le prove Euro NCAP rappresentano il riferimento per la sicurezza dei veicoli nuovi in Europa, con test che ogni anno diventano più rigorosi per avvicinarsi all’obiettivo della “Vision Zero”, ovvero l’azzeramento delle vittime della strada. I criteri sono stati inaspriti con nuovi parametri di protezione per pedoni e ciclisti, oltre all’ampliamento degli scenari di valutazione per la sicurezza passiva e attiva. In questo contesto, il massimo punteggio ottenuto dalla MINI Cooper Electric assume un valore ancora più significativo, considerando che le auto compatte elettriche raramente raggiungono tali risultati.

MINI Cooper Electric si distingue per le sue prestazioni dinamiche, il comfort elevato nonostante le dimensioni compatte e il nuovo design minimalista. Il caratteristico go-kart feeling si combina con avanzati sistemi di assistenza alla guida, garantendo un’esperienza di mobilità sicura e all’avanguardia. La nuova generazione della tre porte è equipaggiata con una dotazione di sicurezza che la posiziona ai vertici del suo segmento.

Il punteggio ottenuto nei quattro principali ambiti di valutazione della sicurezza testimonia l’eccellenza del modello. La protezione degli occupanti registra un impressionante 89%, un valore solitamente riservato a vetture di categorie superiori. Per la sicurezza dei bambini, MINI Cooper Electric ottiene un tasso di conformità dell’87%, mentre i sistemi di assistenza alla guida raggiungono il 79%. Anche nella protezione dei pedoni, l’auto si attesta su livelli elevati, con un risultato del 77%.

Un elemento chiave nel raggiungimento di queste performance è l’ampia dotazione di serie di sistemi di assistenza alla guida, che migliorano la sicurezza attiva e prevengono gli incidenti. Tra le innovazioni introdotte c’è il pretensionatore standard della cintura pelvica, una novità per tutti i modelli completamente elettrici della MINI Cooper. L’evoluzione del concetto di sicurezza passiva ha ulteriormente rafforzato la protezione in caso di impatto.

Questo nuovo traguardo conferma la filosofia MINI, che punta non solo a offrire veicoli dal forte appeal estetico e dinamico, ma anche ai vertici della sicurezza. Già nel dicembre 2024, il nuovo MINI Countryman aveva ottenuto le 5 stelle nei test Euro NCAP, consolidando l’impegno del brand per la protezione degli occupanti e l’adozione di soluzioni innovative. Con il massimo punteggio assegnato alla MINI Cooper Electric, il marchio rafforza il proprio posizionamento nel mercato delle compatte elettriche, dimostrando che sicurezza e piacere di guida possono convivere senza compromessi.