La nuova Audi Q5 un salto avanti nello stile, tecnologia ed efficienza

Da oltre 15 anni, l'Audi Q5 è una presenza dominante nel segmento dei SUV di medie dimensioni, conquistando il cuore degli automobilisti in Italia e nel mondo. Ora, con il lancio della terza generazione, Audi porta il suo SUV best-seller a un nuovo livello, combinando stile, tecnologia e una maggiore efficienza.

Il nuovo Q5 è il primo SUV di Audi basato sulla piattaforma PPC (Premium Platform Combustion), progettata per supportare motori a combustione con l'ausilio della tecnologia mild-hybrid (MHEV) a 48 Volt. Questa innovazione consente di ridurre i consumi e le emissioni, garantendo al contempo una guida fluida e performante. Non è solo una questione di potenza; la tecnologia ibrida leggera lavora silenziosamente per supportare il motore termico in diverse situazioni, rendendo il Q5 un compagno di viaggio ancora più affidabile e sostenibile.

L'evoluzione non si ferma sotto il cofano. Gli interni della nuova Audi Q5 sono stati radicalmente rinnovati, con un focus sulla digitalizzazione. La plancia è dominata dall'Audi Digital Stage, un sistema che include un cockpit virtuale da 11,9 pollici, un display curvo da 14,5 pollici per il sistema MMI, e uno schermo dedicato al passeggero. Grazie all'architettura elettronica E3 1.2, che ha debuttato su Audi Q6 e-tron, ogni funzione del veicolo è gestita da un sistema operativo rapido e intuitivo, capace di aggiornamenti over-the-air e dotato di un assistente vocale integrato con intelligenza artificiale.

Il design esterno è altrettanto affascinante, con un look più sportivo e muscoloso rispetto alle generazioni precedenti. Il frontale è caratterizzato da un ampio single frame rialzato e da fari affilati, mentre la linea di cintura ascendente e i marcati blister quattro sopra i passaruota evocano la trazione integrale Audi. L'estetica si completa con una fascia luminosa posteriore che unisce elegantemente i gruppi ottici, unendo stile e funzionalità.

Ma non è solo l'aspetto a impressionare. La seconda generazione della tecnologia OLED, ora presente anche sulla Q5, permette una comunicazione più efficace con l'ambiente circostante, aumentando la sicurezza sia per il conducente che per gli altri utenti della strada. Inoltre, la personalizzazione delle firme luminose, attivabili tramite l'app myAudi, permette di rendere il proprio veicolo davvero unico.

Dal punto di vista delle motorizzazioni, al lancio la nuova Audi Q5 sarà disponibile con motori TDI e TFSI che vanno da 204 a 367 CV, tutti dotati di tecnologia MHEV plus a 48 Volt e trasmissione S tronic a 7 rapporti. Particolarmente interessante è l'opzione della trazione integrale quattro ultra, che ottimizza l'uso della potenza motrice in base alle condizioni di guida.

La nuova Audi Q5 sarà disponibile presso le concessionarie italiane nel primo semestre del 2025, pronta a scrivere un nuovo capitolo nel mondo dei SUV di lusso, combinando prestazioni, sostenibilità e tecnologia come mai prima d'ora.