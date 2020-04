La Nuova Citroën C3, le personalizzazioni la rendono unica

La personalizzazione è uno degli elementi con cui la Marca esprime pienamente questo suo approccio. Via libera quindi all'espressione della personalità individuale, con Nuova Citroën C3 che offre ulteriori possibilità di scelta tra differenti elementi di stile, dimostrando il suo carattere fuori dagli schemi.

A partire dalla tinta della carrozzeria, magari con il colore del tetto a contrasto, la cui tonalità viene ripresa da specchietti retrovisori e decorazioni laterali. Si aggiungono i Pack Color, tocchi di colore che decorano i nuovi Airbump® laterali ed i profili dei fari fendinebbia.

Le opzioni non mancavano certo alla precedente generazione di C3, grazie a 36 differenti combinazioni esterne, ma ora Nuova Citroën C3 aumenta ulteriormente il potenziale di personalizzazione, passando a ben 97 combinazioni.

Un risultato raggiunto attraverso:

· 7 tinte per la carrozzeria, con la luminosità dei due nuovi colori Elixir Red e Spring Blue in aggiunta a Night Black, Steel Gray, Platinum Grey, Soft Sand e Polar White.

· 4 Pack Color, ben visibili sulle modanature dei fendinebbia e sugli Airbump®, la nuova tinta Emerald Blue affianca Nero, Bianco e Rosso.

· 4 tinte per il tetto, nuovamente con il nuovo colore Emerald Blue in aggiunta a Opal White, Onyx Black e Sport Red. Colori che si abbinano alla tinta delle calotte retrovisori ed alla decorazione del montante posteriore.

· 3 decorazioni per il tetto, che si estendono sul montante posteriore, grazie ai nuovi temi grafici Red, Techwood ed Emeraude.

Facoltà di scelta che si somma ai nuovi cerchi da 16" e 17" in grado di rinforzare il carattere del profilo laterale.

La libertà di esprimere il proprio stile prosegue nell'abitacolo, dove il design essenziale dell'ambiente di serie è affiancato da 2 nuove opzioni:

· Ambiente Emeraude punta al dinamismo, giocando sul contrasto tra colori scuri e tocchi colorati Emeraude. Sedili in tessuto tecnico e plancia in TEP nero si fondono con i profili della plancia e le fasce in tessuto colorato, per una inedita continuità visiva.

· Ambiente Techwood propone sofisticati dettagli, con materiali valorizzanti e piacevoli al tatto che si riverberano in una accogliente eleganza. Il pannello della plancia con il suo effetto legno chiaro si unisce al rivestimento chiaro della parte superiore dei sedili, per una inaspettata sensazione di calore che avvolge gli occupanti.

Con Nuova Citroën C3 è inutile porre freni alla fantasia! Prosegue così l’approccio della Marca che si ispira alle persone e ai loro stili di vita per proporre sempre nuove possibilità per esprimere il proprio, unico ed inconfondibile gusto personale.