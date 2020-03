La nuova Peugeot 208 si aggiudica il Car of the Year 2020

La Peugeot 208 con 281 voti è Car of the Year 2020. l’Auto dell’Anno è stata incoronata oggi in diretta streaming dal Salone dell’Auto di Ginevra. Le due istituzioni, forti di una tradizione di oltre 90 anni per quanto riguarda il Salone e di oltre 50 anni nel caso del Comitato del Car of the Year, collaborano ormai per scrivere la Storia dell’Automobile.

Il Comitato del Car of the Year, 60 giornalisti specializzati, dal livello professionale top in Europa, scelgono l’auto vincitrice. Essi provengono da 23 Paesi e sono in grado di commentare la scelta praticamente in tutte le lingue.

l Premio Car of the Year viene organizzato da sette riviste d’auto leader, da tutta Europa: Auto dall’Italia, Autocar dalla Gran Bretagna, Autopista dalla Spagna, Autovisie dall’Olanda, L’Automobile Magazine dalla Francia, Stern dalla Germania e Vi Bilägare dalla Svezia

Le sette finaliste: 1. BMW 1-Series - 2. Ford Puma - 3. Peugeot 208 - 4. Porsche Taycan – 5. Renault Clio - 6. Tesla Model 3 - 7. Toyota Corolla