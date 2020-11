La rete Nissan sempre al fianco dei propri clienti

Anche a novembre le concessionarie Nissan sono aperte su tutto il territorio nazionale, in ogni regione, per continuare a erogare servizi di vendita e assistenza senza limitazioni di giorni e di orari, in qualità di attività di prima necessità, come stabilito anche dalla nota integrativa al DPCM del 6 novembre.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, presso i saloni di vendita e le officine Nissan sono stati adottati protocolli di sicurezza a tutela della salute dei clienti e del personale che vi lavora.

Live Video Chat

Nissan ha ampliato e accelerato il percorso di digitalizzazione di vendita: ora i consulenti commerciali sono a disposizione dei clienti anche in modalità online. È attivo infatti il servizio Live Video Chat accessibile tramite il sito www.nissan.it .

Sarà quindi possibile dialogare, anche in modalità video, con un esperto per conoscere i prodotti della gamma Nissan, fare un tour virtuale dei modelli, avere ogni tipo di informazione e configurare la vettura desiderata, richiedere un preventivo e prenotare un test drive.

La modalità online si trasforma in presenza, quando il cliente prenota un appuntamento e si reca in concessionaria per la prova della vettura (tutte le vetture sono sanificate ad ogni utilizzo) e per la firma del contratto.

L’assistenza post-vendita è speciale con la Promessa Nissan

In termini di assistenza, la rete Nissan è pienamente operativa in tutta Italia per erogare servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Inoltre, sono rinforzati i servizi del programma Promessa Nissan, pensato per rendere l’esperienza di guida Nissan più facile e sicura.

Di seguito i punti de La Promessa Nissan, i cui dettagli e le condizioni per accedervi sono disponibili sul sito.

Auto sostitutiva gratis anche per il tagliando

Nissan si impegna a garantire sempre la miglior soluzione di mobilità, mentre la vettura Nissan è in assistenza. È possibile prenotare in anticipo e disporre gratuitamente di una vettura di cortesia o di un’ampia gamma di alternative per ogni esigenza.

Assistenza stradale 24h gratuita e anche fuori garanzia

Nissan si impegna per 12 mesi dopo ogni intervento a offrirti in qualsiasi momento il proprio supporto in caso di guasto, qualunque sia l’età della tua Nissan, con un servizio di assistenza gratuita 24 ore su 24, 365 giorni all’anno”.

Check-up completo e gratuito prima di ogni intervento

Nissan si impegna a effettuare gratuitamente un check-up completo ogni volta che una vettura Nissan si trova in assistenza.

Miglior rapporto qualità prezzo in assistenza

Nissan si impegna a offrirti assistenza di massimo livello per la tua Nissan con la professionalità dei nostri esperti e la qualità dei ricambi originali. E per garantire anche il miglior rapporto qualità prezzo, applica il preventivo più basso ottenuto nel raggio di 5 Km dalla concessionaria di riferimento.