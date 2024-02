La Rivoluzione Elettrica di Fiat: 500e Conquista il Nord America

La nuovissima Fiat 500e si è distinta come una forza dominante nel panorama automobilistico nordamericano, ricevendo il prestigioso riconoscimento di Urban Green Car of the Year™ 2024 da parte del Green Car Journal.

Questo premio sottolinea l'impegno di Stellantis verso la mobilità sostenibile, presentando la 500e come la sua prima offerta completamente elettrica (BEV) in Nord America.

Dal suo debutto europeo nel 2020, la Fiat 500e ha accumulato una straordinaria serie di 43 premi internazionali in 10 paesi, stabilendosi come il modello FIAT più celebrato di sempre. Questi riconoscimenti riflettono l'impressionante bilancio tra efficienza, accessibilità, stile italiano e innovazione tecnologica a emissioni zero che la 500e porta sul mercato.

Ron Cogan, editore e direttore di Green Car Journal, ha lodato la 500e per il suo design compatto e alla moda, insieme alla sua guida pulita e adatta agli spazi urbani affollati. Queste caratteristiche rendono la 500e un'opzione ideale per la vita in città, dove la manovrabilità e la facilità di parcheggio sono essenziali.

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO Global di Stellantis, ha espresso grande orgoglio per il successo continuo della 500e, sottolineando il suo ruolo di leader nel segmento delle city car elettriche in Europa e ora l'espansione nel mercato nordamericano. Questo nuovo premio negli Stati Uniti rappresenta un'importante conferma del valore della 500e come icona italiana nel mondo.

Con oltre 185.000 unità vendute globalmente, la 500e sta avendo un impatto significativo sulla transizione verde delle metropoli internazionali. Attualmente disponibile in 44 paesi, la 500e guida l'elettrificazione del marchio FIAT a livello mondiale. Il suo successo è evidente anche nei dati di vendita, con la 500e che si posiziona al primo posto in Europa nel segmento A+B BEV e conquista i primi posti in diversi mercati chiave.

Il percorso di elettrificazione della Fiat 500e non solo rappresenta un importante passo avanti per Stellantis ma anche un modello per l'industria automobilistica nella transizione verso soluzioni di mobilità più sostenibili. Con il suo design accattivante, le prestazioni ecologiche e la popolarità crescente, la Fiat 500e si sta affermando come un pilastro fondamentale nella rivoluzione verde dell'automotive.