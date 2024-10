Lamborghini a Auto e Moto d’Epoca 2024: il fascino della Miura S e della Diablo SE in mostra a Bologna

Automobili Lamborghini torna per il secondo anno consecutivo a Auto e Moto d’Epoca a Bologna, l’evento internazionale dedicato al mondo delle auto storiche,

celebrando ancora una volta il proprio passato leggendario e la passione per il restauro. Quest’anno il Lamborghini Polo Storico, il dipartimento che tutela e certifica il patrimonio storico del marchio, accoglie appassionati e collezionisti con uno stand dedicato, presso il padiglione 31 di Bologna Fiere.

Miura S e Diablo SE: Due Capolavori Incomparabili della Storia Lamborghini

La Miura S del 1968 e la Diablo SE 30° del 1994 sono le due protagoniste dello stand Lamborghini. La Miura S, simbolo senza tempo e icona delle supercar, viene presentata in una fase avanzata del suo restauro. Realizzata il 13 dicembre 1968 per un cliente di Roma, questa vettura sfoggia oggi il telaio ripristinato e verniciato in nero originale, mentre le pelli della carrozzeria sono ancora in metallo grezzo, pronte per la fase di verniciatura finale. La Miura S, presentata per la prima volta al Salone dell’Automobile di Torino del 1968, ha rappresentato un’evoluzione significativa rispetto alla versione precedente, con maggiore potenza e rifiniture superiori, incarnando l’essenza della "supercar" e dando vita a un nuovo segmento di lusso nel mondo dell’auto.

Accanto alla Miura, la rarissima Diablo SE, numero 99 della serie prodotta in edizione limitata per celebrare il 30° anniversario di Lamborghini, brilla nella sua finitura esclusiva "Lambo Thirty", un intenso viola brillante. Quest'auto, realizzata nel 1994 e consegnata in Germania l'anno successivo, è dotata di equipaggiamenti di lusso come le cinture di sicurezza a 4 punti e il lettore CD, nonché di innovazioni strutturali con l’uso di fibra di carbonio e magnesio, che ne riducono il peso di 125 kg. Con il suo motore da 525 CV, cofano ridisegnato e sospensioni regolabili, la Diablo SE incarna il fascino della potenza e della raffinatezza.

Lamborghini Polo Storico: Preservare l’Eredità di un Mito

Il Polo Storico Lamborghini, punto di riferimento internazionale per la certificazione e il restauro delle Lamborghini storiche fino all'ultima serie della Diablo, permette di esplorare da vicino il processo di restauro che il marchio dedica ai suoi modelli iconici. Grazie a un lavoro accurato di ricerca e a standard elevatissimi di autenticità, il Polo Storico assicura che ogni dettaglio dei modelli restaurati rispetti l’originalità e la tradizione del marchio. Come ha spiegato Alessandro Farmeschi, After Sales Director di Automobili Lamborghini, “Quest’anno, con la Miura S in fase di restauro e la Diablo SE in attesa di certificazione, mostriamo al pubblico il valore del lavoro di conservazione e autenticità che rendono il Polo Storico un vero custode della nostra tradizione automobilistica.”

Un Evento Imperdibile per gli Appassionati e Collezionisti di Auto Storiche

La partecipazione di Lamborghini a Auto e Moto d’Epoca è diventata ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di auto storiche. Dal 24 al 27 ottobre, con orari di apertura dalle 9:00 alle 18:00 (fino alle 19:00 il 25 e 26 ottobre), il pubblico potrà ammirare da vicino queste opere d’arte su quattro ruote e scoprire le straordinarie tecniche di restauro applicate dal Polo Storico Lamborghini. La scelta di presentare vetture come la Miura S e la Diablo SE rappresenta il connubio perfetto tra passato e futuro, esaltando il valore di una manifattura che si tramanda di generazione in generazione.

Automobili Lamborghini, con la sua presenza a Bologna e le meravigliose opere del Polo Storico, celebra non solo la storia del marchio, ma anche la dedizione all’eccellenza. La fiera è un’opportunità unica per apprezzare da vicino il fascino senza tempo di due modelli che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’automobilismo.